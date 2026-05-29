三鶯線拚年中通車 尖峰班距5至6分鐘

捷運三鶯線力拚今年中通車，初期規劃尖峰班距為5至6分鐘。（新北市新聞局提供）

試營運規劃1個月 初期預估每日平均運量約4萬人次

新北市捷運三鶯線力拚今年中通車，市議員江怡臻昨日在市政總質詢關心通車時間及試營運規劃、班距、運量等。市長侯友宜說，交通部昨開會確認履勘日期，履勘通過後還有細節要改善，確保安全無虞才會通車，目標是六、七月，「今年通車一定不會有問題」；系統最密班距為二分十二秒，初期規劃尖峰班距為五至六分鐘。

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待確認安全無虞 視狀況調整班距

侯友宜指出，三鶯線系統最密班距可達二分十二秒、每小時廿七班，試營運時間擬循慣例，比照安坑與淡海輕軌、環狀線規劃為一個月；運量部分，三鶯線營運初期預估每日平均運量約四萬人次，營運初期的班距較長，擬以尖峰五至六分鐘一班、離峰八至九分鐘一班運行，待確認安全無虞，新北捷運公司將視狀況調整。

江怡臻說，三鶯線從二〇一六年開工至今，歷時約九年八個月，換算平均一公里以二四八天興建，過程克服疫情、國際局勢衝擊；三鶯線規劃與捷運板南線銜接，但板南線運量高，尖峰時間海山站、板橋站、江子翠站可能要等二、三班車才能上車，是否因應三鶯線通車規劃人潮紓解方案？

紓解人潮 北捷規劃板南線增10列車

侯友宜回應，板南線增加列車勢在必行，台北捷運公司規劃明年增加列車，他也期待捷運萬大中和線明年底完工、後年初通車，有助紓解板南線人潮。

捷運工程局長李政安補充，北捷規劃板南線增加十列車，但是實際投入服務數量仍會視人潮安排。

捷運局說明，三鶯線試營運方案正在研擬，待交通部履勘通過後，將依程序報市府核准。

另外，連接新北市八里、淡水區的淡江大橋已通車，預留八里輕軌介面，市議員陳偉杰昨質詢表示，地方期待八里輕軌已久，案件卻長期卡在中央審議，物價節節上漲，市府是否建議民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧協助加速推動？

侯友宜說，此案去年十月第十三次提報行政院審議，財政部拖到本月十五日才同意免促參、請交通部續審，八里輕軌全線造價約一百億元，慢一天就貴一點，未來還要銜接淡海輕軌二期，相關軌道配置市府已預先推動，盼儘速審定，任何人都有責任，最主要是付出行動、把成果拿回來，等中央一核定，市府就會馬上啟動工程。

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