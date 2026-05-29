為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    韓瑩專訪林國漳 攜手拚回光榮宜蘭

    2026/05/29 05:30 記者王峻祺、江志雄／宜蘭報導
    宜蘭市長參選人韓瑩，昨重拾網路直播節目「午青LIVE」主持棒，專訪宜蘭縣長參選人林國漳。（擷取自「午青LIVE」節目）

    宜蘭市長參選人韓瑩，昨重拾網路直播節目「午青LIVE」主持棒，專訪宜蘭縣長參選人林國漳。（擷取自「午青LIVE」節目）

    前民進黨中央發言人、宜蘭市長參選人韓瑩，昨重拾網路直播節目「午青LIVE」主持棒，專訪宜蘭縣長參選人林國漳，兩人不僅展現縣市「強強聯手」氣勢，林國漳再次拋出無人機產業願景，強調未來若當選，首要任務便是重建公務體系信心、落實依法行政。

    此次直播是韓瑩投入選戰後首度驚喜現身，讓不少粉絲直呼「韓總回來了」；深耕宜蘭多年的律師林國漳也在節目展現親和力。

    談及縣政藍圖，林國漳指出，宜蘭地理位置絕佳，應積極引進無人機產業，這不僅契合國家戰略方向，更是帶動地方科技轉型的重要引擎。

    兩人也應網友要求合唱「愛拚才會贏」，並同聲承諾，未來縣、市政一定「強強聯手」，攜手解決宜蘭交通、產業與醫療困境，全力拚回宜蘭人的光榮。

    另，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲競選官網「宜蘭走新路」昨天上線，整合政策主張、新聞影音、即時闢謠、線上捐款功能，希望透過數位平台，讓民眾了解施政藍圖與核心理念，透過有感政見爭取選民認同。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播