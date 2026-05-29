韓瑩專訪林國漳 攜手拚回光榮宜蘭

宜蘭市長參選人韓瑩，昨重拾網路直播節目「午青LIVE」主持棒，專訪宜蘭縣長參選人林國漳。（擷取自「午青LIVE」節目）

前民進黨中央發言人、宜蘭市長參選人韓瑩，昨重拾網路直播節目「午青LIVE」主持棒，專訪宜蘭縣長參選人林國漳，兩人不僅展現縣市「強強聯手」氣勢，林國漳再次拋出無人機產業願景，強調未來若當選，首要任務便是重建公務體系信心、落實依法行政。

此次直播是韓瑩投入選戰後首度驚喜現身，讓不少粉絲直呼「韓總回來了」；深耕宜蘭多年的律師林國漳也在節目展現親和力。

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談及縣政藍圖，林國漳指出，宜蘭地理位置絕佳，應積極引進無人機產業，這不僅契合國家戰略方向，更是帶動地方科技轉型的重要引擎。

兩人也應網友要求合唱「愛拚才會贏」，並同聲承諾，未來縣、市政一定「強強聯手」，攜手解決宜蘭交通、產業與醫療困境，全力拚回宜蘭人的光榮。

另，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲競選官網「宜蘭走新路」昨天上線，整合政策主張、新聞影音、即時闢謠、線上捐款功能，希望透過數位平台，讓民眾了解施政藍圖與核心理念，透過有感政見爭取選民認同。

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