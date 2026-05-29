小英再訪高雄 與賴瑞隆採玉荷包

蔡英文（右）、賴瑞隆（中）、邱議瑩（左）一行走入果園，體驗採摘玉荷包。（賴瑞隆提供）

前總統蔡英文應立委賴瑞隆與邱議瑩邀請再度南下，這回展開高雄農業深度參訪行程，先完成美濃食農教育體驗後，再前往大樹走進玉荷包果園，親自體驗採摘、摘粒、選果及裝箱流程，以行動支持在地農產，也推廣高雄農村故事品牌。

關心種植與產銷 以行動支持高雄農產

蔡英文對高雄人的熱情念念不忘，前天再度南下，先前往美濃未來超市，親手以美濃147米製作飯捲，她笑稱「很久沒自己做飯了！」

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邱議瑩介紹說，美濃農會推動「米存摺」，農友隨時可至農會領取自食或送禮；賴瑞隆指出，美濃是台灣重要農業重鎮，「美濃147號」更是高雄區農業改良場育成的第一個香米品種，年年獲得國內外獎項，讓地方農產走向精緻化與國際化。

蔡英文一行隨後走訪六龜區新發社區，由當地發展協會理事長湯嘉富介紹原生山茶；賴瑞隆分享，前幾天赴日拜會友台政要時，特別準備六龜山茶作為伴手禮，日方人士相當喜愛，也讓在地農產品成為另類「城市外交」。

蔡英文等人最後在大樹農會總幹事歐幸娟導覽下，走入果園體驗採摘玉荷包，她頻頻與農民交流種植與產銷情形，並進一步體驗「摘粒」流程，還品嚐以玉荷包製成的特色咖啡，對農業創新留下深刻印象。她強調，「高雄擁有全台具代表性的農業品牌與優質農產品，盼更多人看見、品嚐！」

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