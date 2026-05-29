屏東測速桿大整頓 拆除16支空桿

原有的測速空桿都被拆除。（記者蔡宗憲攝）

汰除不友善地點 全縣剩36支 南州至墾丁4支 改善遊客行車體驗

過去常被用路人詬病「速限紊亂、陷阱重重」的屏東測速照相桿，迎來有感大整頓！屏東縣警局交通隊針對交通安全防治有效及驟然減速路段進行盤點，全縣陸續拆除十六處固定式測速照相「空桿」；其中，屏南主要觀光動線南州至墾丁路段，沿線十二支測速桿一口氣移除八支，目前僅剩下四支執行中的固定測速桿及兩處區間測速。

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南州至墾丁段 回歸速限70公里

隨著測速桿整頓，該觀光動線回歸省道標準速限七十公里，許多時常往返該地的民眾與遊客認為，過去因速限頻繁變動，導致行車體驗極差，甚至時常成為網路酸民攻擊墾丁旅遊的箭靶；如今速限回歸正常，不僅開車更為順暢，也減少了因突然減速而造成的追撞風險。

降低突然減速造成追撞風險

交通隊表示，屏東縣測速照相桿數，雖列各縣市第三，但實際上多數為「空桿」，真正裝有主機、持續執法的固定桿僅有三十六支，平均每四十公里才有一支。

屏縣警局長甘炎民指出，為了讓民眾開車到屏東旅遊不再戰戰兢兢，屏東警方主動聯繫「神盾」等知名導航及測速APP軟體業者，即時更新最新測速地點資訊，化解民眾過去因資訊不對稱而產生的「道路使用恐慌」。

執法測速桿掛「執行中」字樣

甘炎民強調，未來只要是實際執法中的測速桿，前方不僅會有清楚標示，還會直接加掛「執行中」字樣，並確立「四個堅持」，第一、執法部署不變，但以工程改善優先，汰除不友善地點；第二、完全以事故熱點為導向；第三、強調設備致明性，讓民眾心中有數；第四、公開透明，加強與導航業者保持緊密聯繫。

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