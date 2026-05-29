市售牡蠣抽檢 越南貨混充國產占16％

民眾購買台灣蚵仔，可認明溯源碼或產銷履歷標章。（漁業署提供）

為防堵低價越南牡蠣混充為台灣牡蠣，農業部透過產地鑑別技術判別，並加強零售端抽檢。漁業署昨公布二〇二三年十二月到今年三月抽檢情況，採樣一一九件市售牡蠣，其中有廿件、逾十六％鑑定為越南牡蠣混充國產，已移送法辦並開罰，其中三件偵結，分別處以廿萬元、十萬元罰金與有期徒刑四個月。

20件送辦 3件偵結開罰

國產牡蠣富含豐富營養價值，有「海中牛奶」美名，深受國人喜愛，而越南牡蠣價格僅國產的六成，近年常有不肖業者進口越南貨混充國產販售牟利，農業部水試所於二〇二三年開發牡蠣產地鑑別技術，經衛福部公告。漁業署表示，檢驗方法建立後展開零售端抽檢，自二〇二三年十二月到今年三月共採樣一一九件牡蠣，其中廿件為越南牡蠣，混充率逾十六％。

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漁業署表示，產地標示不實除涉違反「食安法」，亦違反刑法的對商品虛偽標記、詐欺得利等，相關案件已由衛福部移請高檢署偵辦，目前有三件偵結。

漁業署表示，為讓民眾可更方便辨識國產牡蠣，除持續協助養殖戶、牡蠣販運商進行溯源管理，嘉義縣府與台南市府也各自建立「東石蚵」、「台南蚵」等品牌。

認明溯源碼或產銷履歷

農業部今年四月起針對國內市售賣場、超市、傳統市場、網路電商平台的牡蠣相關產品，進行跨區隨機採樣抽檢。民眾購買時認明產銷履歷標章與台灣水產品生產追溯條碼（QR Code），就可買到百分百的國產牡蠣。

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