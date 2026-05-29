立委提失智症基本法草案 石崇良：尊重審議

衛福部長石崇良表示，失智影響不僅照顧問題，還有生活、職場等各層面影響，未來是否針對失智症設立基本法，各方看法各有不同，衛福部尊重立法院最終審議結果。（記者劉信德攝）

近期馬辦家變持續延燒，也引起民眾對失智症的關注。昨日立法院衛環委員會審議立委提出多個「失智症基本法」草案，衛福部長石崇良表示，是否針對失智症設立基本法，各方看法仍有不同，衛福部尊重立法院最終審議結果。

衛福部已推動防治照護綱領3.0

立院衛環委員會昨審查國民黨團、台灣民眾黨團、民進黨立委林月琴等十九人擬具的「失智症基本法」草案，石崇良指出，目前政府「失智症防治照護政策綱領暨行動方案二．〇」，由十個部會共同推動失智症相關政策。今年起衛福部推動「失智症防治照護政策綱領三．〇」，併入行政院核定的「長照三．〇」，擴大結合政院十二部會推動，應對高齡社會失智症盛行率上升問題。

請繼續往下閱讀...

石崇良表示，目前失智症相關法規包括「長期照顧服務法」、「身心障礙權益保障法」、「老人福利法」等，如何保障失智者與其家庭權益、避免標籤化，衛福部會尊重立法院審議結果。

立委王育敏強調，「失智症基本法」是為確保政策延續性，並落實跨部會整合，同時由國會監督政策穩定推動，國民黨團版本要求以四年為週期提出穩定計劃，並將家庭照顧者支持入法。

立委憂行政計劃延續性不足

民進黨立委林月琴則表示，雖現有失智症綱領三．〇，但以行政計劃為基礎的做法仍有延續性不足疑慮，台灣是全球高齡化最快的國家之一，要有政策前瞻性，因應即將到來的失智症海嘯。

有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法