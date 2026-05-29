1、2月酒駕致24死 暴增71.4%／比去年同期多10人 交部分析與宿醉上路有關

交通部昨天公布今年1月和2月的道路安全統計，2個月就有24人因酒駕致死，比去年同期多了10人。（資料照）

不只毒駕問題嚴重，今年一、二月酒駕致死也暴增七十一．四％！交通部昨天公布今年一月和二月的道路安全統計，兩個月就有廿四人因酒駕致死，比去年同期多了十人；分析酒駕暴增原因，可能與宿醉仍上路有關。

適逢春節、尾牙 8人清晨車禍亡

酒駕釀死傷的人數和事件有逐年下降，但今年一、二月酒駕致死數卻突然飆升，比二〇二三年基準年同期少十九人，卻比去年同期多十人。交通部次長陳彥伯指出，數據顯示酒駕防制仍需強力關注。

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交通部路政道安司長吳東凌分析原因，可能一、二月是春節和尾牙季節，餐宴飲酒活動較多，酒駕致死中有八人是在清晨期間上路，出車禍身亡，「可能知道自己飲酒，以為睡了一陣子酒已經醒，但實際仍有宿醉，因此出車禍」，呼籲國人千萬不要鬆懈。

桃園、台中各死亡3人最多

以縣市來看，酒駕致死數以桃園市、台中市各三人最多；新北市、高雄市、基隆市、彰化縣、屏東縣各二人；新竹市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣各一人。

道安統計 新北交通死亡70人最多

交通部也公布今年一、二月各縣市道路安全統計，整體交通死亡部分，以新北市七十人死亡最多，台中市四十八人次之；行人死亡部分，也同樣以新北市十三名行人死亡最多，台南市八人次之。整體來看，一、二月份以新北市的交通安全表現最差。

新北市交通局則指出，新北人口數高達四〇四萬，全國最多，交通事故死亡數據資料應該考量人口數才客觀，新北市府統計，A1加A2死傷人數截至今年五月十六日止，較去年同期減少二二四四人、降幅約十．九％，顯示整體事故死傷已有下降趨勢。

毒駕致死47件 擬加重處罰

此外，今年一、二月毒駕致死四十七件，交通部次長陳彥伯說明，毒駕除先以「刑法」處罰外，交通部將研擬對毒駕者吊銷駕照、提高罰鍰與同車乘客連坐處罰，以及未來吸毒者須完成毒品戒治與危害講習後，才能報考駕照或換發駕照。

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