石崇良：申領5000元成長津貼 必備2條件／具有中華民國國籍、在台灣設籍 預計明年上路

衛福部長石崇良昨表示，0到18歲每月5000元成長津貼受領與預存對象，需滿足「具有中華民國國籍」、「在台灣設籍」兩條件。圖為新北市小學生早晨上學畫面。 （記者田裕華攝）

總統賴清德公布「台灣人口對策新戰略」的家庭支持篇十八項措施，預計每年投入三千八百億元經費，其中〇至十八歲可領五千元成長津貼政策，預計二〇二七年正式上路。衛福部長石崇良昨日表示，成長津貼受領與預存對象需滿足「具有中華民國國籍」、「在台灣設籍」兩條件。

民眾關注〇至十八歲成長津貼發放細節，其中〇至未滿六歲採取全款五千元現金發放，六至十八歲則採取二千五百元現金、二千五百元匯入政府特設的「兒少成長津貼專戶」。石崇良說，衛福部為成長津貼主責部會，目前已修正少子女化對策方案計劃，後續會編入二〇二七年公務預算內，經立法院審議通過後實施。

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喪失國籍或除籍 停止提撥

石崇良表示，因為六至十八歲的成長津貼有預存概念，要到十八歲才能領取，故規劃要求提撥預存與領取當下需同時滿足二條件，「具有中華民國國籍」與「在台灣設籍」，換言之，具中華民國國籍卻長期不在國內的兒少將不符合領取資格。

此外，像是九歲起入籍並具有中華民國國籍者，石崇良指出，衛福部會與戶政單位進行資料勾稽，自符合條件起預撥，也就是自九歲起幫孩子進行提撥預存，後續一旦喪失國籍或除籍，就停止提撥。

18歲前死亡 監護人可申請預撥

石崇良也提到，若兒少在十八歲前死亡，目前規劃監護人可以申請預撥部分，實際規範與細節，有待最終實施要點詳細規範。

台灣去年總生育率（每位育齡婦女一生平均生育數）跌至 〇．六九五個，低於韓國的〇．八個，成為全球生育率最低的國家。

行政院卓榮泰接受媒體專訪時表示，「目標是〇．一、〇．一地往上加，一％、一％的往上努力」，第一步是希望先把倒數第二名打下來（意指超越韓國，擺脫世界墊底的劣勢）。

國發會主委葉俊顯強調，人口政策有別於一般政策目標，無法訂定每年要生多少小孩。人口是需要經過生育、養育等措施，才會成就最後的結果。行政院將成立人口對策新戰略執行小組，後續會制定KPI回應外界關心。

針對預算分配方面，新增二〇二五億元，其中一八五〇億元是成長津貼，此外，彈性工時全額工資補助約廿九．七億元、職代津貼補助廿八．九億元，整體補助企業部分約五十八．六億元。

勞動部長洪申翰表示，二百人以下企業有一五四萬家，不是設定所有企業都會請職代或彈性減工時做法，而是有一個比例，會滾動式視企業採行程度，經費使用會核實、不會濫發。

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