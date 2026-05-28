搶攻產業界 陳素月邀王美花彰濱交流

前經濟部長王美花（右四）受民進黨彰化縣長參選人陳素月邀請，來到彰濱進行演講。（記者劉曉欣攝）

民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月全面搶攻產業選票，昨天前進彰濱產業園區鹿港區，邀請前經濟部長王美花演講，並聆聽中小企業的經營心聲。陳素月強調，她的產業政見已準備好了，對於產業最憂心的缺工問題，她希望能夠把已經熄燈號的明道大學，變身為培力學院，培養人力也留住人才。

王美花表示，她是彰化二水人，她認為在半導體、伺服器以外，無人載具產業是彰化縣中小企業未來發展的一大目標，不只讓傳統產業升級與轉型，而台灣零組件與產品，剛好符合許多國家都指定的非紅供應鏈，目前無人載具領域不只是應用在國防科技上，民用需求也很強烈。

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王美花指出，彰化水五金產業特區仍在走都市計畫變更的程序作業，這是全國首見，一旦完成都市變更，水五金產業特區的合法身分，將有助於國際訂單與品牌的經營。

多位工廠老闆都點出台灣少子化，加上高科技產業大舉擴場的招工，最直接衝擊就是傳產的人力短缺，希望政府能給予傳產更多的幫助。

陳素月強調，少子化是國安問題，她在立法院也會協助，而無人載具產業崛起，這是彰化傳產升級搶單好時機，要讓彰化人口不再流失，就要有產業支撐力，她的產業政見準備好了，希望透過產業升級，改善彰化勞工長期低薪的苦楚。

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