反名間焚化爐 自救會︰沒道路縣府硬設

自救會昨在焚化爐環評範疇界定延伸會議前，舉白布條指預定地沒道路卻硬開發。（記者陳鳳麗攝）

名間鄉焚化爐興建案「二階環評範疇界定延伸會議」，昨、今日召開，自救會和環團除再次反對茶鄉名間鄉設焚化爐，也強調，焚化場只有「非既成道路」的水防道路可進出，水利署已回文不同意作為焚化爐聯絡道路，沒路縣府卻要硬設焚化爐。環保局長李易書表示，水利署是要求環評通過後再討論聯外道路。

南投縣環保局至今已召開第六次「二階環評範疇界定會議」，昨日包括名間鄉長陳翰立、反名間焚化爐自救會會長釋致中等人，再度率民眾到場，對水利署已函文表明水防道路不宜做焚化爐聯外道路，專家學者不聽名間鄉民的聲音，不願先討論焚化爐選址的替代方案，地方和環團堅持「反對在茶鄉名間鄉設立焚化爐」的立場。

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昨日自救會和環團雖以尖叫雞鳴叫要求先討論替代方案，但會議仍照原程序討論執行表，今日要再繼續第二天會議，環團和自救會昨日表示，環團和官方共提出四十一個替代方案，但縣府用拖延戰術和體力消耗戰遲不討論，今日會再度強烈要求實質討論可行性替代方案的指引表。

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