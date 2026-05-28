左營「福山安居」社宅 220戶招租

左營「福山安居」社宅共二二〇戶，即日起開放線上招租。（國家住都中心提供）

有套房、二房及三房型 最低月租5460元 距高鐵左營站僅900公尺

國家住都中心新建的高雄左營區左營「福山安居」社宅，共二二〇戶即日起開放線上招租，該社宅距離高鐵左營站僅九百公尺，最低月租只要五四六〇元起。

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位於左營區華夏路、重忠路與博愛四路街廓的「福山安居」社宅，鄰近高鐵站等交通便優勢，附近有文學公園、福山廣場，行車十分鐘即達台積電楠梓園區，此次共釋出二二〇戶，涵蓋套房型、二房及三房型，即日起至六月廿二日申請。

即日起至6月22日開放申請

套房型（符合中低收入戶）只要五四六〇元起，二房型（中低收入戶）九四四〇元起，三房型（中低收入戶）一二五八〇元起，預計於九月十七日抽籤，最快今年十二月一日可入住。

國家住都中心表示，中央社宅除保留四十％戶數提供經濟或社會弱勢族群外，其餘六十％均開放符合資格的一般民眾申請。本季配合「住宅法」修正，擴大婚育家庭認定，除既定的「新婚兩年內」，育有未成年子女家庭也納入「婚育戶」保留的廿％戶數內，租期最長可住六年；若育有學齡前幼兒家庭，總租期最長可達十二年。

學齡前幼兒家庭 租期最長達12年

社宅所在行政區設籍滿一年的「睦鄰戶」，也將保留十％；現任少校階以下或文職薦六職等以下軍職人員、警正四階以下現職警消人員的「軍警消戶」則保留八％。

此外，為鼓勵五層以上公寓大廈改善外牆安全與市容景觀，高雄市工務局祭出每平方公尺最高補助四五〇〇元、每件上限最高卅萬元的補助，且一一三年及一一四年度已完成外牆修繕的社區，均可溯及申請補助，受理期限至十二月二日，呼籲大樓管委會踴躍申請。

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