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    首頁 > 生活

    屏東65歲長者 明年起每月健保補助826元

    2026/05/28 05:30 記者葉永騫／屏東報導

    設籍滿1年 綜所稅率5％以下可領 17萬人受惠

    屏東縣長周春米昨天宣布，明年一月起六十五歲以上長者享有健保費補助，凡設籍屏東縣滿一年、綜合所得稅率五％以下、以及五十五歲以上原住民，每月補助健保費八百二十六元，預估約有十七萬名長輩受惠，所需經費十六億餘元。

    所需經費16億 周春米︰推動全齡照顧

    周春米表示，屏東縣高齡人口比例已超過二十二％，正式進入超高齡社會，縣府持續推動「全齡照顧」政策，全面精進社會福利，中央政府日前宣布一一六年起推動〇至十八歲成長津貼，地方政府也責無旁貸照顧長輩，因此縣府決定於明年一月起推動長者健保費補助政策。

    周春米指出，凡設籍本縣滿一年六十五歲以上，綜所稅率五％以下，以及原住民五十五歲以上長者，每月補助八百二十六元，預估受惠人數約十七萬人，希望能減少長輩及中壯年家庭負擔。

    周春米指出，雖然去年財劃法修正使中央補助款減少將近三十億元，但在縣議會的支持下及縣府撙節開支下，讓縣府還有餘裕照顧長輩，高齡社會的到來是對縣府的挑戰，縣府責無旁貸。

    屏東義大醫院、屏基新大樓今年啟用

    周春米表示，為讓屏東醫療升級，包括屏東義大醫院、屏東基督教醫院新醫療大樓預計今年啟用，部立屏東醫院新醫療大樓後年啟用，有助於縮短城鄉醫療落差，實現醫療平權，更有助於長者的照護。

    周春米昨天在議會的施政報告並提及地方產業發展，強調屏東已正式邁向科技S廊帶核心城市，縣府同步推動五大產業園區招商與建置農漁冷鏈系統，強化產業韌性與競爭力，讓屏東從農業大縣穩健邁向科技產業重鎮，吸引屏東子弟留鄉發展，增加地方就業機會。

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