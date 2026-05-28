板橋市府員工宿舍 變身青創基地

板橋區新民街市府員工宿舍閒置多年，市府整修後改造為新板設計基地。（記者賴筱桐攝）

新北市政府推動市有不動產活化，運用閒置建物或公益回饋空間，打造公托、公幼或社福設施等，其中位於板橋區新民街的市府員工宿舍，經重新整修改造青創設計基地，為街區注入活力與新氣象。

財政局長陳榮貴昨在市政會議報告指出，市府跨機關合作，二〇一九年起至今已調配四二三處建物或空間，建置公托、幼兒園、托老及長照、青創及招商場地、辦公廳舍、身障社福設施或社會住宅等，盼創造市有資產的永續價值。

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舉例而言，樹林區彭福國小忠孝樓因少子化有餘裕教室，轉型身障小型作業所，為新北市首座設立身障社區服務設施的校園；舊平溪衛生所廳舍搬遷，改造高齡友善的社區式長照中心；舊三重長泰派出所廳舍活化，設置都更駐點服務站。

陳榮貴表示，市府利用都更案分回房地或回饋空間，滿足機關公用需求，提供地方公益設施，例如板橋民權段都更案設置二三〇坪青職基地；新莊文德段都更案提供新莊派出所辦公廳舍、公用機車位等；土城運校段都更案設置公共化幼兒園；三重光興段都更案興建三重消防分隊辦公廳舍及公托。

另外，部分活動中心改做小型健身中心，板橋新民街市府員工宿舍建物老舊損壞，整修後改造青創新板設計基地，提供新銳設計師展出作品，讓老舊街區再生，扶植文創發展；原金山幼兒園打造農業創生營運基地，發展地域品牌。

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