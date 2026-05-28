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    首頁 > 生活

    下學期上路》新北免費營養午餐 導師每月發1500元

    2026/05/28 05:30 記者黃子暘／新北報導
    新北市自115學年度起推動公私立國中小免費營養午餐，政策以1週5天在校用餐方式推動。圖為學童吃營養午餐。（新北市教育局提供）

    新北市自115學年度起推動公私立國中小免費營養午餐，政策以1週5天在校用餐方式推動。圖為學童吃營養午餐。（新北市教育局提供）

    國小導師員額從每班1.7人提升至1.75人 國中小導師每週減1節課

    新北市將從一一五學年度（下學期）推動公私立國中小免費營養午餐，一週五天在校用餐。市議會國民黨團昨天在市政總質詢關切配套措施，市長侯友宜宣布，將同步實施三項配套，分別是導師與午餐承辦人增加指導費每月一千五百元、國小導師員額從每班一．七人提升至一．七五人、國中小導師每週減授一節課，估計需增加四億元經費。

    3大配套同步實施 估需增加4億元

    市議會國民黨團書記長陳儀君表示，基層教師、行政人員業務繁重，尤其國小低、中年級班級導師更需費心思照顧學童用餐，應給予合理補貼；另外，新北每班教師員額久未提升，而台北市將從八月底開始推動免費營養午餐，已率先在一月實施國中小導師減授一節課。

    議員：不能低價搶標 改用冷凍蔬菜

    市議員邱烽堯說，免費營養午餐預算約四十八億元，市府要保證不會造成廠商低價搶標、改用低成本冷凍蔬菜等，影響午餐品質，且不能排擠教育軟、硬體預算，並落實盤點偏鄉學校冷鏈系統或團膳供餐數量。

    教育局長張明文指出，預計與營養午餐同步推動三項配套措施，經費約四億元，包括提供導師及午餐承辦人每月一千五百元午餐指導費，以及提高國小教師員額編制，由現行每班一．七人提升至一．七五人，另外，國中小導師減授一節課；侯友宜也同意加強品質等監管。

    市議會民進黨團總召陳永福說，免費午餐雖然減輕家長負擔，卻變相增加導師工作量，導師吃工作餐須自費，還要肩負維持午餐秩序、處理突發狀況的重任，每月一千五百元補貼換算每日僅七十五元，而鄰里志工誤餐補貼每餐則是八十至一二〇元；市府變相要求教師加班，卻未給予相應薪酬，恐引發反彈，市府應與教師團體溝通，研議更好的配套方案。

    教育局補充，近期已舉行廿一場研商會議，蒐集親師、學校意見，市府將持續提升在地有機食材及優質農產品供應比例，精進營養午餐品質，並推動美食空盤運動、建置食育示範學校，也將協助各校完善供餐管理、午餐教育及行政執行。

    多元文化 納入原民、新住民料理

    市議員楊春妹建議將國產原住民蔬菜入菜，侯友宜回應，市府推動多元文化飲食，不止原民特色蔬菜，也把新住民特色料理納入，與學童分享多元文化。

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