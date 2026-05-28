為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮徐榛蔚施政滿意度 非六都倒數第二

    2026/05/28 05:30 記者游太郎、王錦義／花蓮報導
    花蓮縣警察局新城分局昨晚執行「查緝毒駕擴大臨檢」專案，在台9線新城段成功起獲高達30大袋、共5445支的第三級毒品「彩虹煙」，縣長徐榛蔚前往勉勵警方。（記者王錦義攝）

    花蓮縣警察局新城分局昨晚執行「查緝毒駕擴大臨檢」專案，在台9線新城段成功起獲高達30大袋、共5445支的第三級毒品「彩虹煙」，縣長徐榛蔚前往勉勵警方。（記者王錦義攝）

    議長張峻：徐無心施政只會卸責 縣府：尊重民調結果

    某雜誌今年縣市長施政滿意度調查結果昨出爐！花蓮縣長徐榛蔚的施政滿意度在非六都的十三個縣市中，名列倒數第二，僅贏過同為國民黨的宜蘭縣代理縣長林茂盛，八大面向平均滿意度更是全國最後一名；縣府回應，尊重施政滿意度調查結果；縣議會議長張峻則批評，徐根本無心施政，只會推卸責任。

    張峻：洪災後重建振興 徐沒概念

    議長張峻說，花蓮縣這幾年預算一年比一年高，三年前突破三百億，今年更突破四百億，但徐榛蔚的施政滿意度愈來愈退步，根本無心施政，只會延續傅崐萁的一些政策跟政治生命，沒有大格局的施政遠景，只會去看些農路、排水溝跟祭祀拜拜，遇到問題也沒肩膀承擔，遇事就是往上推給中央、往下推給鄉鎮公所。

    張峻說，去年光復洪災後，要怎麼重建跟振興？徐榛蔚都沒有概念，議會邀請她做專案報告，都推給秘書長，但秘書長也沒辦法做重大決定，就這樣一直拖著，未來花蓮需要一個可以勇於承擔責任、可以有大格局規劃縣政的人，善用每一分錢讓縣政愈來愈好。

    魏嘉賢：預算執行力應加把勁

    縣議員魏嘉賢則說，民調裡面也反映出一些民眾的想法，看到幾個指標裡面跟過去差了一大截，未來有更多的預算進來後，縣府應加把勁，把民眾認為是缺失的部份補起來，這也是他參選縣長後的一個重點跟政策。

    魏嘉賢表示，縣府的預算一直增加，但縣府人力、人才資源夠不夠？有很大的預算，可是沒有能力去做相關的執行，或有思考更好的一些配套措施，或者是一些經濟循環，如果只是做表面的話，可能無法支持或幫助到基層，有預算後人才也一定要趕快找出來，才能夠符合到預算的執行力。

    縣府：持續以縣民需求為優先

    縣府表示，尊重雜誌施政滿意度調查結果，也感謝鄉親的支持與建議。面對震後重建與地方發展挑戰，縣府團隊會持續以縣民需求為優先，穩健推動交通、醫療、觀光及產業建設。施政滿意度是鞭策也是責任，未來將持續傾聽民意、精進施政，努力打造更安全、更宜居的花蓮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播