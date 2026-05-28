花蓮徐榛蔚施政滿意度 非六都倒數第二

花蓮縣警察局新城分局昨晚執行「查緝毒駕擴大臨檢」專案，在台9線新城段成功起獲高達30大袋、共5445支的第三級毒品「彩虹煙」，縣長徐榛蔚前往勉勵警方。（記者王錦義攝）

議長張峻：徐無心施政只會卸責 縣府：尊重民調結果

某雜誌今年縣市長施政滿意度調查結果昨出爐！花蓮縣長徐榛蔚的施政滿意度在非六都的十三個縣市中，名列倒數第二，僅贏過同為國民黨的宜蘭縣代理縣長林茂盛，八大面向平均滿意度更是全國最後一名；縣府回應，尊重施政滿意度調查結果；縣議會議長張峻則批評，徐根本無心施政，只會推卸責任。

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張峻：洪災後重建振興 徐沒概念

議長張峻說，花蓮縣這幾年預算一年比一年高，三年前突破三百億，今年更突破四百億，但徐榛蔚的施政滿意度愈來愈退步，根本無心施政，只會延續傅崐萁的一些政策跟政治生命，沒有大格局的施政遠景，只會去看些農路、排水溝跟祭祀拜拜，遇到問題也沒肩膀承擔，遇事就是往上推給中央、往下推給鄉鎮公所。

張峻說，去年光復洪災後，要怎麼重建跟振興？徐榛蔚都沒有概念，議會邀請她做專案報告，都推給秘書長，但秘書長也沒辦法做重大決定，就這樣一直拖著，未來花蓮需要一個可以勇於承擔責任、可以有大格局規劃縣政的人，善用每一分錢讓縣政愈來愈好。

魏嘉賢：預算執行力應加把勁

縣議員魏嘉賢則說，民調裡面也反映出一些民眾的想法，看到幾個指標裡面跟過去差了一大截，未來有更多的預算進來後，縣府應加把勁，把民眾認為是缺失的部份補起來，這也是他參選縣長後的一個重點跟政策。

魏嘉賢表示，縣府的預算一直增加，但縣府人力、人才資源夠不夠？有很大的預算，可是沒有能力去做相關的執行，或有思考更好的一些配套措施，或者是一些經濟循環，如果只是做表面的話，可能無法支持或幫助到基層，有預算後人才也一定要趕快找出來，才能夠符合到預算的執行力。

縣府：持續以縣民需求為優先

縣府表示，尊重雜誌施政滿意度調查結果，也感謝鄉親的支持與建議。面對震後重建與地方發展挑戰，縣府團隊會持續以縣民需求為優先，穩健推動交通、醫療、觀光及產業建設。施政滿意度是鞭策也是責任，未來將持續傾聽民意、精進施政，努力打造更安全、更宜居的花蓮。

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