北市大安區首座社宅開工 「金華特五」規劃437戶

金華特五社宅鄰近金山南路和金華街，是大安區首座社宅。（記者孫唯容攝）

台北市都市發展局昨舉辦位在大安區的「金華特五基地社會住宅」興建工程開工典禮，該處社宅將興建廿二層大樓，提供四百卅七戶一到三房的房型，並設有幼兒園等設施，預計於二〇三一年完工。昨典禮現場有附近居民前往陳情，痛批「不支持在此蓋社宅」，認為戶數過多恐影響居住品質，應搭配周邊規劃成歷史觀光園區。

居民反對 建議規劃歷史觀光園區

金華特五基地社宅鄰近金山南路和金華街，基地面積為一萬七十六平方公尺，將興建地下三層、地上廿二層的現代化建築，共提供四百卅七戶社宅，包含一房型一百四十一戶、二房型二百三十七戶與三房型五十九戶，以及汽車格一百九十九個、機車格三百九十九個，興建為兩棟建物，二樓以下為開放空間，包含空中跑道、幼兒園、文物展示空間，基地總預算為四十三．九八億元。

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金華特五社宅為大安區第一座社宅，周邊五百公尺有捷運東門、中正紀念堂、古亭站，走路十分鐘內可到達，基地附近學區包含金華國小、金華國中、中正國中、台師大與政治大學。

都發局︰保存歷史遺構將移回展館

「金華特五」基地內在二〇二〇年發現有舊台北監獄尖底明溝，另有放腳基礎、薰蒸室、Ｙ型溝遺構、史前陶把等殘片，都市發展局也將遺構暫置於八里暫存倉庫妥善保存，未來將移回基地一樓的歷史主題展館、歷史廊道，原地展示古蹟牆與尖底明溝等，將歷史遺跡完整保存。北市府秘書長王玉芬致詞時表示，社宅基地過去有一些歷史記憶，經過專家學者協調努力，如今順利開工，這是非常特殊的案例，希望能成為典範。

「金華特五基地社會住宅」昨天開工，基地旁緊鄰舊台北監獄圍牆遺跡。（記者孫唯容攝）

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