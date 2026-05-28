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    首頁 > 生活

    《能源vs.電力英文戰 北市府稱黃仁勳打臉》沈伯洋︰用電卡在行政流程與決心

    2026/05/28 05:30 記者何玉華、董冠怡／台北報導
    台灣輝達昨於北士科總部預定地舉辦台灣員工大會，執行長黃仁勳（右）、台北市長蔣萬安（左）出席。（記者羅沛德攝）

    台灣輝達昨於北士科總部預定地舉辦台灣員工大會，執行長黃仁勳（右）、台北市長蔣萬安（左）出席。（記者羅沛德攝）

    輝達昨天在北士科T1718基地舉辦員工大會，陪同台北市長蔣萬安受邀出席的副發言人魏汶萱會後說，輝達執行長黃仁勳現場多次很明確表達台灣需要「electricity」，打臉民進黨台北市長參選人沈伯洋日前指黃仁勳提的是「Energy（能源）」，而非「Electricity（電力）」。沈伯洋昨下午在社群平台發文說，就像手機無法充電時，缺的是豆腐頭和充電線，不是電；電是足夠的，真正卡住的是行政流程和決心。

    蔣萬安日前提到北士科用電是「國家整體的能源政策」；沈伯洋認為，問題核心是輸配電與城市治理，不是缺電，檢討能源政策及檢討變電所是兩件事情。

    蔣萬安昨上午十時出席輝達員工大會，魏汶萱於十一點多在媒體群組發文，針對立委吳思瑤及沈伯洋質疑的內容說，黃仁勳昨天很明確多次表達台灣需要「electricity」。北市府與台電一直密切協商，變電所不會是問題，真正的核心議題在於台灣的能源與電力政策。

    吳思瑤受訪回應說，市府在轉移焦點，掩飾蔣萬安的無能。沈伯洋下午也在社群平台發文說，若市府有對北士科的規劃和願景，對土地使用與變電所設計應該會很急，早就規劃；現在過了一年，台電非常急，蔣萬安卻一直拖著。他強調，電是足夠的，只是沒有對應的變電所；就像手機沒辦法充電時，缺的是豆腐頭和充電線，不是電。變電所技術上早有成熟做法，真正卡住的是行政流程和決心，而不是技術。

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