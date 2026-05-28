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    首頁 > 生活

    《里長「今天才知」北士科要蓋變電所》林延鳳批蔣萬安 納入民意溝通在哪

    2026/05/28 05:30 記者何玉華／台北報導

    攸關北投士林科技園區用電的文林變電所興建方案確定，當地洲美里里長陳照梅昨受訪說，「今天才知道」要蓋變電所，雖然不想要，但在堤防邊，比較沒有影響到住戶安全，「勉強可以」。民進黨籍市議員林延鳳說，里長「今天才知道」里內要建變電所，市長蔣萬安所謂的「納入民意溝通」，做了什麼溝通？北市府表示，由權責單位與地方說明，將正式發文台電加速辦理與地方溝通作業。

    市府︰將發文台電加速地方說明

    林延鳳指出，輝達去年五月十九日宣布落腳北士科後，台電於五月廿六日主動發函給市府，提醒未來園區用電預估將超過一五〇百萬伏安（MVA），必須超前部署、提早規劃，市府六月二日才回函，可看出台電比市府積極。而蔣萬安今年五月十五日到議會進行專案報告時，洋洋灑灑列出處理變電所的幾項原則，包含「納入民意溝通」，但當地里長直到昨天經她告知才知要蓋變電所，「這叫做納入民意溝通嗎？」

    陳照梅受訪說，「今天才知道這事」，之前沒有說明會，也沒有通報；地方當然不想要變電所，因為在堤防邊，對住戶影響較小，勉強可以。

    產業發展局表示，根據過去華江變電所、松湖變電所為例，市府都主動要求權責者台電舉辦大型說明會，加強與地方居民溝通，市府並提供一切必要協助。文林變電所是台電在去年六月首次提出申請，市府會進一步了解台電目前與地方溝通的進度與狀況，並正式發文要求台電加速辦理地方說明與溝通作業。

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