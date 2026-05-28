《北士科供電不足》吳思瑤批蔣萬安 文林變電所拖1年

民進黨立委吳思瑤批北市府消極，讓文林正式變電所規劃案拖延超過一年。圖為文林正式變電所預定基地。（公運處提供）

吳︰去年5月台電得知輝達將落腳就提方案 張斯綱︰都市計畫明訂以地下化為原則

輝達執行長黃仁勳昨宣布台灣總部二〇三〇年啟用；然北投士林科技園區電力設備規劃不足，擔任沈伯洋台北市長競選總幹事的民進黨籍立委吳思瑤表示，台灣電力公司去年五月得知輝達將落腳北士科後，判斷原始用電評估不敷使用，主動發函台北市政府必須提早規劃並提出方案，至今逾一年，文林正式變電所土地變更與工程仍未定案，怒批北市府消極抵制。國民黨籍議員張斯綱反嗆，當年都市計畫明訂變電所應以地下化為原則，地方與市府要求絕非臨時刁難；吳思瑤則回擊「冤有頭債有主！」再批北市府態度被動，把台電的提醒當耳邊風，如今才來討救兵兼甩鍋。

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吳思瑤批市府消極 如今討救兵兼甩鍋

吳思瑤指出，台電去年五月從新聞上得知輝達有意進駐北士科，一週內主動發函北市府，提醒未來園區用電需求將遠大於一五〇百萬伏安（MVA），建議超前部署將現有交通用地變更使用，以供興建文林變電所，至今已過三六六天，尤其身為北士科在地立委，邀集台電開會討論興建文林變電所至少十次以上，最近一次共商方案是本月廿五日，蔣萬安廿六日說市府廿七日與台電開會，不只遲了四十八小時，「文林變電所拖了整整一年！」她與沈伯洋都不是市長，卻都以實際負責的行動支持輝達進駐北士科，努力解決產業面臨的問題，如果蔣萬安解決北士科的用電，「跟爭取與黃仁勳同框同台有一樣的努力，那就好了。」

張斯綱︰地方也喊地下化 非臨時刁難

張斯綱反駁，該區都市計畫明訂變電所應以地下化原則設置，地方居民要求地下化，不是今天才喊，市府要求地下化，也不是臨時刁難。台電去年才首次提出申請，而且還是地上屋內型變電所，此一重點吳委員卻略過不講。北市府在台電申請後，一路與台電協調並開兩次跨局處會議，不斷修改方案也有完整紀錄，卻被帶風向彷彿北市府刻意阻擋供電建設，同樣身為士北區民代能不氣嗎？反嗆如果開會十次還協調不出市民需要的地下化方案，吳是否更應去問台電「為什麼明知都市計畫原則，還要提出地上型方案？」不要每次中央能源政策出問題，就把責任甩給地方。

吳思瑤則說，藍營議員急著出來護主，只會歪樓轉移焦點，但都不敢面對真相，文林變電所設置位置、興建方式、土地變更、變電所工程遲未定案，蔣萬安連臨時變電所都沒搞定，更別說正式、永續、供電更穩定的文林正式變電所還在紙上談兵，「一年多來，把台電的提醒當耳邊風，蔣市府現在才來討救兵兼甩鍋，誰主動誰被動？誰積極誰消極？都很清楚。」

此外，她也提到，去年八月立法院審查「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」時，台電編列兩百億用於包括北士科在內，強化園區電網韌性，滿足產業所需，更一併規劃改善全台產業園區、工業區電力系統，卻被國民黨與民眾黨聯手刪除，當時也沒看蔣萬安為北士科發聲，如今為了應付黃仁勳才回頭向台電討救兵，藍營甚至惡意炒作「缺電」議題，把蔣萬安的無能再甩鍋給中央能源政策，「蔣萬安及格與否交給市民判斷！」

產發局︰有預留用地 地下化為原則

產業發展局長陳俊安說明，根據都市計畫內容，北士科園區本來就有預留變電所的設置，以地下化為原則，台電針對新開發區域，在收到用電申請後，會評估總用電量是否能負荷，進而規劃變電所的設置，台電在去年發現用電量可能不足，因此與北市府展開研議，並討論後續執行方向。

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