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    首頁 > 生活

    雨水沖掉水溝味 奮起湖肖楠木步道飄香

    2026/05/28 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣竹崎奮起湖風景區的肖楠木步道飄清香，深獲遊客喜愛。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣竹崎奮起湖風景區的肖楠木步道飄清香，深獲遊客喜愛。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣奮起湖風景區肖楠木步道已整修完工，百年肖楠母樹林生長繁盛，散步其中更顯幽靜，近日來雨水增加溝渠流水量，消除溝渠異味，肖楠木步道林間瀰漫淡雅木香，吸引遊客上山消暑氣，感受山林帶來的寧靜與洗滌。

    林保署嘉義分署表示，奮起湖肖楠母樹林步道海拔高度約一四〇〇公尺，鄰近奮起湖老街，區內主要為日治時期栽植的肖楠木，長約百公尺的木棧道與數座觀景平台連結原肖楠步道，蓊鬱茂盛，環境清靜幽雅。

    地方人士說，奮起湖風景區因冬春少雨，致溝渠流水量大降，農曆年後溝渠往往發出異味，尤其肖楠木步道區域更是首當其衝；本月中旬以來連下幾天大雨，經雨水不斷沖刷，消除溝渠異味，整體環境恢復清新，漫步肖楠木步道可以聞到飄散淡雅清香，吸引遊客上山避暑休憩。

    改善污水惡臭 研擬分期方案

    對於奮起湖旅遊區旱季生活污水飄惡臭、影響觀光的長年問題，環境部水保司四月現勘後，初步擬定短期與中長期改善方案，立委陳冠廷、蔡易餘也邀集相關單位現勘。

    陳冠廷說，短期環境部承諾督導縣府清查奮起湖老街餐飲業，補助商家裝設油水分離槽，從源頭減少油脂排入側溝，並進行清溝及評估增設油脂攔除設備；中長期則應由各部會依權責分工，按時程穩步推動污水下水道建設，從根本解決生活污水污染問題。

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