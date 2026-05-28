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    首頁 > 生活

    雲縣「米的洋芋片」熱賣 擬外銷美日

    2026/05/28 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣農會推出「米的洋芋片」引起搶購。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣農會推出「米的洋芋片」引起搶購。（記者黃淑莉攝）

    台西鄉農會「烤玉米」帶動農會產品熱銷，雲林縣農會順勢推出「米的洋芋片」引起搶購，一週熱賣萬包，更引起貿易商注意。雲林縣農會總幹事陳志揚表示，看好台灣各農會生產的零食商機，已有貿易商主動接洽，有意外銷到日本、美國。

    陳志揚指出，各農會多年來一直都有推出加工產品，因多數在農會超市、銷售站販賣，銷售量平平，而去年台西農會的烤玉米，不只讓全國知道雲林台西鄉，更把年輕的消費族群帶進農會超市，帶動農產品加工商品銷售量。

    陳志揚說，雲林稻米產量高居全國之冠，因國人飲食習慣改變，食米量持續下降，政府一再推廣米食，效果有限，必須開發多元的食用管道，米、馬鈴薯都是雲林在地重要農產，結合後推出「米的洋芋片」，非油炸採低溫烘焙，不到一個月賣了近二萬包，尤其板橋農會，一上架馬上被搶購一空。

    陳志揚表示，有貿易商也看好國際市場商機，主動接洽縣農會有意出口到美國及日本，初步選定產品有虎尾農會花生醬、全國農會米泡麵、台西農會烤玉米、水林農會地瓜脆片、西螺農會米穀棒、黑豆蛋捲及縣農會米的洋芋片，希望讓世界看見台灣的農業。

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