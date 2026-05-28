草嶺石壁竹創森基地 獲國際管理認證

草嶺石壁孟宗竹林地通過FSC FM國際管理驗證，是全國首座取得驗證的公有林地。 （記者黃淑莉攝）

雲林縣古坑草嶺石壁數百公頃孟宗竹林地，經縣府推動成為森林療癒、生態旅遊等多功能基地，榮獲世界竹組織（WBO）認證為「世界竹地標」，廿六日再通過具國際公信力FSC FM的國際管理驗證，成為全國第一座取得認證的公有林地。

多功能應用 吸引遊客

草嶺石壁的孟宗竹林過去是地方重要產業，但隨著人口老化、竹材價格低迷，部分竹林閒置荒廢，為活化竹林資源，雲林縣府二〇二一年推動「石壁竹創森計畫」，爭取中央補助及縣府自籌經費，整理竹林、環境改善及推動森林療癒、生態旅遊、竹工藝培訓等多元應用，吸引遊客造訪，成功帶動地方產業發展。

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縣長張麗善表示，現在的草嶺石壁竹創森基地，不再是過去單一且低附加價值的竹林，已成功轉變為一個融合地方創生、永續利用、森林療癒、生態旅遊、竹工藝培訓以及竹林碳匯示範的多功能基地。

縣府計畫處長李明岳指出，石壁竹創森基地二〇二四年取得世界竹地標，這次Forest Stewardship Council® （FSC®森林管理委員會）FM（Forest Management森林管理）國際管理驗證，涵蓋森林管理、生態保育、勞動權益、社區參與及資源永續利用等重要項目，且需符合FSC十大原則及相關國際規範。

減碳風潮 收益可望增加

李明岳表示，知名企業會為符合ESG企業永續發展指標，優先認養符合國際驗證竹林的管理或購買相關竹製產品，估計竹創森基地疏伐下來的竹子身價將大漲，預估可增加逾四成的收益，同時搭上國際減碳的風潮。

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