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    首頁 > 生活

    抗逆前行 台南3學子獲總統教育獎

    2026/05/28 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    宅港國小周君憲獲總統教育獎。（南市教育局提供）

    宅港國小周君憲獲總統教育獎。（南市教育局提供）

    教育部「二〇二六總統教育獎」得獎名單出爐，台南市有學甲區宅港國小周君憲、將軍國中張麗卿，以及國立後壁高中林勇杉獲獎。三人雖面對不同人生困境，仍以堅強意志與樂觀態度勇敢前行，成為逆境中最耀眼的生命典範。

    周君憲視力受損 音樂創作發光

    宅港國小的周君憲，自嬰兒時期便歷經多次重大手術，也造成視力受損，即使師長曾主動建議減量作業，堅持不願因身體限制而降低對自己的要求，希望和同學一樣完成所有學習任務，除了課業努力，更投入太鼓、木箱鼓、弦樂與音樂創作，在音樂世界中找到自信與舞台，用節奏敲出屬於自己的光亮人生。

    張麗卿關注兒少站 輔導學弟妹

    將軍國中的張麗卿，從小在艱困環境中成長，但始終保持積極向上的態度，不僅兼顧課業、運動及校內活動，也持續關懷他人，定期返回國小「兒少站」，主動為學弟妹進行課業輔導，希望把自己曾接受過的幫助，再傳遞給更多孩子，懂得感恩、願意回饋的心，也讓她成為師生眼中的溫暖榜樣。

    林勇杉父逝扛重擔 築夢上台大

    國立後壁高中林勇杉來自白河弱勢家庭，高一時父親離世後，便肩負起家庭責任，但並未因此放棄學業，連續三年維持全校第一名的優異成績，最終透過台大「希望入學」管道錄取國立台灣大學電機工程學系。

    將軍國中張麗卿獲總統教育獎。（南市教育局提供）

    將軍國中張麗卿獲總統教育獎。（南市教育局提供）

    國立後壁高中林勇杉獲總統教育獎。（南市教育局提供）

    國立後壁高中林勇杉獲總統教育獎。（南市教育局提供）

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