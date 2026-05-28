台南赴美拚觀光 主打月老浪漫結緣

台南市府派團赴美參加「Passport to Taiwan台灣巡禮文化藝術節」，以浪漫祈緣為主軸打造「月老祈福」主題展攤，國際旅客體驗趣味博杯。（南市觀旅局提供）

紐約舉辦台灣巡禮文化藝術節 國際旅客透過祈福體驗 感受眾神之都

為拓展國際觀光市場，台南市政府派團赴美參加於紐約聯合廣場舉辦的「Passport to Taiwan台灣巡禮文化藝術節」，以浪漫祈緣為主軸打造「月老祈福」主題展攤，結合台南五大月老廟宇文化，在國際舞台成功掀起台灣文化與府城魅力話題，吸引現場大量人潮駐足互動。

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活動於五月廿三、廿四日登場，集結近七十個特色攤位，現場「哈台」氛圍濃厚，台南展區以「浪漫結緣」為核心意象，搭配吉祥物魚頭君及觀光文宣，透過趣味互動與祈福體驗，讓外國旅客近距離感受台南「眾神之都」的文化底蘊與城市溫度，成為全場焦點之一。

與五大月老廟合作 各具特色

合作的五大月老廟各具特色，包括祀典大天后宮的「緣粉月老」，主掌緣分牽引、助人締結良緣；祀典武廟的「拐杖月老」，以斬斷爛桃花聞名；大觀音亭暨祀典興濟宮的「闊嘴月老」，以牽線說媒廣受信眾喜愛；重慶寺的「醋矸月老」，主打修復感情、化解情感裂痕；以及台南土城正統鹿耳門聖母廟月下老人，傳說促成近六萬對海內外佳偶，香火鼎盛、極具口碑。

現場活動設計結合祈福文化與觀光推廣，透過互動遊戲與限量結緣小物發送，吸引許多國際旅客駐足體驗，也提升對台灣旅遊的興趣，包括駐紐約台北經濟文化辦事處處長李自強及美東地區重要政界代表也到場，共同宣傳台灣及台南觀光魅力。

觀旅局長林國華表示，台南擁有豐富自然生態與歷史人文資源，「月老信仰」近年更成為海內外旅客熱衷的文化亮點，不僅象徵愛情與緣分，也展現府城濃厚的人情味與生活感，希望讓國際旅客透過體驗認識台南、進而走訪台灣。

搭乘台灣好行 文化巡禮嘗美食

觀旅局也推薦旅客可搭乘台灣好行九八府城台江線串聯五大月老廟，一次體驗祈福參拜與文化巡禮行程，沿途不僅能感受府城信仰文化脈動，也能順遊台南經典景點、品嘗在地美食，在「全糖市」留下甜蜜旅遊記憶，讓愛情與旅行一同加溫。

台南市府派團赴美參加「Passport to Taiwan台灣巡禮文化藝術節」，以浪漫祈緣為主軸打造「月老祈福」主題展攤，現場發送限量月老廟宇結緣小物。 （南市觀旅局提供）

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