滿意度連年低盪 高虹安倒數第三只贏宜花

新竹市立棒球場封閉改善近4年，今年能不能開打還是未知數。（記者洪美秀攝）

議員批市府每次民調滿意度 都跟媒體差距十萬八千里

某媒體昨公布二〇二六年各縣市長施政滿意度調查結果，新竹市長高虹安在十三縣市中居第十一名，若把六都跟離島縣市加進去，在各縣市中是倒數第三，只贏過花蓮縣長徐榛蔚及宜蘭縣代理縣長林茂盛，不滿意度超過三成。市議員陳建名表示，結束停職回鍋市府的高虹安雖擺脫墊底，但每次市府公布的民調滿意度結果，都跟媒體差距十萬八千里，酸「高傲的斐陶斐」，要做到誠實自然，虛心面對選民、甚至面對自己，談何容易。

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市府：民調做為檢視施政成效

市府指出，對於各類機構公布的民調結果皆充分尊重。在該媒體的縣市長施政調查八大面向中，高虹安平均滿意度增幅名列本島非六都十三縣市第二，顯示市民對市政推動的支持。任何民調是檢視施政成效、精進政策的參考，市府團隊會持續傾聽市民聲音，將針對各界關心議題持續檢討、優化與精進。

陳建名說，高虹安當市長，市府自己做的各項施政滿意度民調，當然很容易用「自己感到舒服的問法」，做出「自己感到舒服的結果」，然後藉由媒體、網路散播。但客觀能反映現實的民調結果，呈現的是市民對於她執政三年毫無建樹，對市政毫無願景擘劃、柏油路面破損、草比人高以及自身爭議不斷的反感與不信任。

綠營：建設停滯 風城原地空轉

市議員曾資程也列舉高虹安任內多項市政停滯或延宕的建設，包括市立總圖書、國際展演中心、兒童探索館（改為科學教育館）、污水下水道建置及二期擴廠和市立棒球場等，其中市圖施作四年，進度不到一半，棒球場也已封閉近四年，竹市這幾年不是高虹安所稱的安居科技城，而是原地空轉城。

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