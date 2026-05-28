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    首頁 > 生活

    「中壢文創夜市」尚未核准 市府：擅自營業罰10萬

    2026/05/28 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    桃市府經發局尚未核准營業，中壢文創夜市已掛上招牌。（資料照）

    桃市府經發局尚未核准營業，中壢文創夜市已掛上招牌。（資料照）

    桃園市「中壢文創夜市」五月初掛上招牌並預告六月十三日將開幕，引起網友熱議，市府經濟發展局昨指出，興仁國際開發有限公司（興仁花園夜市團隊）申請設置攤販集中區，但尚未核准營業，若擅自營業，將按次罰十萬元；經營團隊強調，「市府相關局處應積極輔導，而非阻撓設立夜市」，目前仍規劃於原訂日期開幕。

    中壢文創夜市規劃招商超過一百五十攤，經發局表示，經營團隊於今年一月廿日提送申請，經市府跨局處審查，因交通影響、環境衛生、人流動線、停車等相關配套措施，仍待團隊提出具體改善與因應方式，本案尚未經市府核准設置，經營團隊在網路與社群媒體自行招商、宣傳行銷資訊，屬申請人個別行為，不代表中壢文創夜市已獲核准。

    經發局強調，中壢文創夜市若未經核准即擅自設置、營業，將依桃園市攤販集中區管理自治條例第十九條規定，處行為人、申請人、使用人或管理人五萬元以上、十萬元以下罰鍰，並應命其立即停止營業，如果業者仍繼續營業，得按次處罰，必要時得採取封閉、強制拆除或其他回復原狀之方法。

    經營團隊表示，申請設置攤販集中區目前送件中，夜市周邊有中原文創園區後方大停車場，對面原功學社停車場將新設停車場，相信可避免車流回堵到普忠路。

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