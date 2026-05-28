《施政滿意度》桃園輸澎湖 張善政落後陳光復

桃園市長張善政（中）施政滿意度，六都排名第五。（記者李容萍攝）

綠批捷運建設延宕 藍駁中央挹注經費常吊車尾 市府：民調做參考

某媒體公布二〇二六年縣市長施政滿意度，其中桃園市長張善政滿意度六十二．三％，六都中排名第五，民進黨市議員李宗豪批評，張善政的滿意度甚至低於因病住院的民進黨澎湖縣長陳光復的七十五．四％；對此，市府新聞處長羅楚東表示，各類民調都是參考，沒有特別的評論。

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滿意度排名 六都排第五

李宗豪說，桃園市統籌分配款從三六二．七五億元增加到六五二．八五億元，多了近二九〇億元、增幅接近八成，如此的財源成長，對於人口快速增加、交通壓力沉重、教育與托育需求持續攀升的桃園，本應是加速「補課」的機會，但婦幼政策包括公托、公幼、親子館、婦幼服務量能不足，導致家長只能排隊與焦慮，且捷運建設如棕線、綠線延伸、長庚線等，讓地方一再等待，才會讓市民無感。

議員：婦幼服務量能不足

市議會民進黨團總召許家睿表示，張善政執政第四年，數據雖提升，但施政滿意度仍然排在六都倒數第二，進步的幅度顯然不夠快，推動市政需要讓民眾有幸福感，不是單純追求數據而已，包括公車問題、通勤、交通安全有待改善，以及學校硬體設備老舊、產業需升級轉型、城市魅力與光榮感不足，都是市府須正視的問題。

產業升級 呼籲市府加把勁

國民黨市議員舒翠玲指出，張善政在許多民調中都是六都前三名，而不論計劃型補助或一般補助，在獲得中央經費的挹注上，桃園總是六都倒數第一或第二，加上前市長鄭文燦留下一堆爛攤子，例如市立美術館二〇多億元預算缺口、一堆公設漏水整修等，在這種情況下，市府還能推動國中小營養午餐免費、教科書免費、班班喝鮮奶等政策，顯見市政做得很好。

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