苗62-1線斷點銜接動土 泰安南北省40分

苗62-1線最後一哩路動土，泰安鄉南北部落車程節省40分鐘。（苗縣府提供）

為解決苗六十二之一線因山區險峻地形導致的南北岸交通斷點，苗栗縣政府爭取中央補助十二．三八億元，以總經費約十四．五七億元辦理「雪霸國家公園至雪見道路（六十二之一線）第一、二標後續工程」銜接，昨舉辦動土典禮，預計二〇三〇年十二月底完工，屆時將縮短泰安鄉南北部落間四十分鐘的車程，並串聯雪見遊憩區，帶動產業發展。

縣府交通工務處指出，苗六十二之一線過去受限於山區地形陡峭及地質條件，導致南北岸工程間存有斷點，未能銜接；經採納專業意見因地制宜，設計以高架橋梁跨越溪谷補齊最後的缺口，建構一條安全且高效的交通廊道，縮短泰安鄉北五村與南三村間的交通距離。

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地形陡峭 以高架橋跨越溪谷

交工處簡報說，工程將搭建長約五百廿五公尺之高架橋梁，並輔以一百七十七公尺路工段銜接南北兩岸。橋樑主體採「三跨連續預力混凝土箱型梁橋」配合「鋼鈑梁橋」銜接，設計最大跨距一百九十公尺、橋墩高度達九十五公尺，整體路寬介於九至十一．六公尺（含側溝），建構安全、高效的交通廊道。

串聯雪霸、雪見及泰安溫泉

縣長鍾東錦表示，苗六十二之一線最後一哩路完工後，不僅串聯雪霸、雪見及泰安溫泉等觀光據點，更大幅強化原鄉防災韌性，確保救災醫療能量關鍵時刻能迅速進駐，守護部落免受孤島之苦。

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