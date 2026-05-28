學貸利息再降1% 還款寬限期延至2年

「台灣人口對策新戰略」的18項措施，關於教育加碼方面，行政院秘書長張惇涵說明，學貸利息再調降1％、還款寬限期延至2年，差額由政府負擔，以減少青年負擔。 （記者田裕華攝）

「台灣人口對策新戰略」的十八項措施，關於教育加碼方面，行政院秘書長張惇涵說明，學貸利息再調降一％、還款寬限期延至兩年，差額由政府負擔，以減少青年負擔。

賴總統表示，「教育加碼」方面，要用國家的力量投資下一代。從義務教育到高等教育，政府都會分擔家長的重擔，落實十二年國教免學費、補助私立大專校院學生學雜費、提供大專校院學生校內住宿補貼，把求學階段基礎照顧好。

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賴總統指出，政府希望孩子們出社會時都能夠「輕裝上陣」，對仍然背負學貸的年輕人，將推動「利息減一％、展延加一年」學貸減免新方案，讓年輕人更輕盈邁向人生新階段。

張惇涵說明，未來學貸寬限期，將從現行的畢業後一年、寬限到二年，還款利率從一．七七五％降為〇．七七五％，差額由政府負擔。

政府也持續實施高中職免學費政策，落實十二年國教，同時持續提供私立大學學雜費補助，每年最高補助三．五萬元；此外，持續照顧弱勢家庭，家庭年所得七十萬元以下者加碼補助兩萬元，所得七十萬元到九十萬元之間者加碼補助一．五萬元。

張惇涵續指，政府會持續提供大專院校學生住宿補貼，補助入住學校宿舍的學生，一般生五千元、弱勢學生七千元。額外加碼部分，若是入住校內婚育宅宿舍，比照租金補貼的婚育宅加碼方式辦理。

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