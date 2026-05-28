0~18歲免稅額提高到15.15萬 拚明年上路

賴清德總統昨拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項策略，將投入3800億預算。（記者田裕華攝）

總統賴清德昨公布打造公共支持育兒體系的新措施，〇到十八歲未成年子女的每人免稅額加碼五十％，從減除十．一萬元提高到十五．一五萬元。財政部長莊翠雲說明，財政部將修「所得稅法」，力拚明年適用，預估受益人數二七〇萬人、減稅利益達八十億元。

預估270萬人受益

賴總統表示，政府要對育兒家庭擴大減稅，現行的「幼兒學前特別扣除額」，第一個孩子扣除十五萬元，第二個孩子以上每人扣除廿二．五萬元，將繼續實施。再進一步加碼「未成年子女免稅額」，只要有扶養一名未成年子女，每名免稅額增加到十五．一五萬元。

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賴清德指出，若家中同時有扶養七十歲以上的父母，還有十五．一五萬元的免稅額，幼兒學前特別扣除額、未成年子女免稅額、以及扶養七十歲以上長者免稅額，這三項免稅額可以「疊加」，讓同時照顧孩子和長輩的「三明治世代」，能有更大的支持。

婚育家庭可望減免3種稅

行政院秘書長張惇涵表示，婚育家庭再減稅，一次減免三種稅。家中有孩子、且只有一戶自住房屋的家庭，行政院將推動修法，授權地方政府減免房屋稅和地價稅等兩種稅，最低可以免稅，所得稅也會再減免。

張惇涵說，現行未滿六歲幼兒學前特別扣除額、扶養七十歲以上長者免稅額增加五十％的政策會繼續實施。再額外加碼，未成年子女免稅額增加五十％，只要有扶養一名未成年子女，每名免稅額從減除十．一萬元提高到十五．一五萬元。

張惇涵舉例說，若家中有一個未滿六歲的小孩，即可先享有幼兒學前特別扣除額十五萬元，再加上這次擴大加碼的免稅額十五．一五萬元；若家中還有一名七十歲以上的長者需要照顧，就再加十五．一五萬元免稅額。

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