育兒假延長至6歲 雙親合計可請120天

府十八項家庭支持政策，在「友善職場」方面特別著力，鼓勵企業建立制度，樂於讓員工請領育嬰、陪產等假別。 （資料照，新北社會局提供）

因應少子女化與人口結構挑戰，府院團隊昨推出多項友善職場措施。行政院秘書長張惇涵說明，育兒假從三歲延長為六歲，從三十天增加到六十天，雙親合計可請一二〇天；且「二選一」可申請彈性上下班、或減少一小時工時，由政府補助企業職代和替代人力成本。

婚假、產假、陪產假天數增加

張惇涵昨天盤點，婚假、產假、陪產檢假皆延長，增加天數的薪水由政府補貼。勞工的婚假將比照軍公教，從八天延長到十四天；不分職業的產假從八週延長到十二週，媽媽對於這延長的四週，有權選擇提前銷假；爸爸的陪產檢假及陪產假也從七天增加到十四天。

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育嬰留停津貼 可再多請3個月

張續指，育兒留停津貼六加三，未來育兒留停的適用年齡，小朋友從三歲擴大到六歲。若雙親都請滿六個月的育嬰留停津貼，可以再各自多請三個月。政府希望不只是媽媽能夠被支持，也鼓勵爸爸參與照顧，也會再提高現行的投保薪資上限，未來育兒留停津貼最高可領超過四萬元。

此外，育嬰假升級為育兒假。張惇涵說明，不只育兒假從三歲延長為六歲，現在可以用「天」為單位來請的育兒假，也會從三十天增加到六十天，雙親合計可請一二〇天；同時，政府會補助企業職代津貼，讓爸媽請假、公司准假都可以減壓減負擔。

彈性上下班或減工時 延伸到12歲

張惇涵續指，彈性減工時延伸到十二歲。未來家裡有十二歲以下孩子的家長，可透過勞資合議申請彈性上下班、或是減少一小時工時，彈性或減工時二選一，特別的是減工時還可以領全薪，這一小時的薪水政府幫忙出。

「政府要支持家庭，也要支持『支持家庭』的企業！」張惇涵強調，政府會補助企業職代和替代人力成本。

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