人口對策18項新措施 卓揆：婚育脫鉤新思維 應對少子化

總統府昨舉行開少子女化政策說明記者會，行政院長卓榮泰表示，18項措施幾乎有3分之2是新推出的內容，包括不再以補助為單一選項，婚育脫鉤、性別平等共同參與，更著力打造友善職場。 （記者田裕華攝）

總統賴清德昨公布台灣人口對策新戰略十八項措施，行政院長卓榮泰表示，十八項措施幾乎有三分之二是新推出的內容，包括不再以補助為單一選項，婚育脫鉤、性別平等共同參與，更著力打造友善職場。

賴總統昨天指出，這是台灣邁向「新公共化」非常關鍵的一步，要讓台灣從「補助式育兒」，全面升級為「公共支持式育兒」。

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不再以補助為單一選項

賴清德責成卓揆召集成立「人口對策新戰略執行小組」，將養兒育女的責任，提升為國家、社會與企業共同分擔的支持體系。

卓榮泰指出，去年台灣出生人數僅十．八萬人，政府歷經半年縝密討論與規劃，突破過去思維。第一，不再以「補助」做為單一選項的人口對策，要從安心生養、強化托育、加碼教育、友善職場及居住減壓等五個面向，讓國人擁有更多時間、能夠彈性照顧家庭。

促進性別平等、家庭分工

卓榮泰續指，第二是政策有「婚育脫鉤」新思維，政府鼓勵大家結婚、生子，但對人工生殖、未婚的生育，也相同尊重及照顧。第三是促進性別平等、家庭分工共同參與的思維，例如在育兒留停方面，雙親皆請滿各六個月後，可再各加請三個月。

最後在打造「友善職場」方面著力許多，鼓勵企業老闆建立制度，樂於讓員工請領育嬰、陪產等各種假別。

鼓勵企業建立友善職場制度

卓榮泰強調，現在是全面執行階段，行政院會即刻設立人口對策新戰略執行小組，同時嚴守財政紀律，確保資源用到有需要的人及家庭身上。

行政院會今天預計就將拍板「性別平等工作法部分條文修正草案」、「就業保險法部分條文修正草案」。

而立法院衛環委員會昨審國民黨團、台灣民眾黨團擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」，及民進黨立委郭國文等十八人擬具「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」。

外界關注兒少成長津貼專戶，行政院是否提修法或另立專法送審？行政院政務委員陳時中表示，藍白的專法恐涉及財政與憲政爭議，政院兒少成長津貼帳戶，不會修法或另立專法，而是以作業要點方式處理。

兒少成長津貼專戶不立專法

行政院發言人李慧芝說明，該制度屬行政給付，法律上不必然需要專法授權，現行行政實務中，包括育兒津貼、就學補助及中央擴大租金補貼等，也都是以行政給付方式執行。

陳時中說，十八項戰略總計將挹注每年三八〇〇億元，將由公務預算支應，目前沒有計畫用舉債來支付，不過，仍要看主計總處對財務的安排。

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