增量、久住、加補助 婚育宅2028目標7.6萬戶／內政部將推動修法 提高容積獎勵、鼓勵民間捐贈

台灣人口對策新戰略18項大禮包概要

府院昨宣布將全面推動婚育居住減稅優惠，並擴大提供四十％社宅做為婚育宅。內政部長劉世芳預告推動修法，提高容積獎勵做為婚育宅來源，並鼓勵企業無償捐贈，期盼婚育宅數量在二〇二八年可增至七．六萬戶。

育有0到6歲子女 最長可住12年

許多年輕人面對高房價及租屋壓力，不敢結婚生子。為居住減壓，行政院秘書長張惇涵盤點，政府要推動婚育宅增量、久住、加補助，未來會推動修法，透過提高容積獎勵方式，鼓勵民間捐贈婚育宅；也會再修法，把現行社宅有廿％做為婚育宅的目標，提高到四十％，育有〇到六歲子女的家庭最長可以住十二年。

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張惇涵續指，婚育家庭的租金補貼加碼措施也會持續進行，兩年內的新婚家庭租金補貼提高到一五〇％，每生一個孩子再加〇．五倍。如果是包租代管，再加碼每年每戶最高六千元，補助修繕孩子的友善生長環境。

總統賴清德表示，政府有觀察到，有些年輕人因高房價、高租金壓力，對結婚生子產生疑慮，所以在減輕租屋壓力方面特別著力，針對婚育宅提出增量、久住、加補助等三大政策方向，目的是讓家庭成為最溫暖的堡壘、而非經濟負擔。

目前盤點可推動婚育宅約17萬戶

劉世芳補充說明，在國家與企業一起努力下，現有社會住宅可提供的婚育宅數量，從廿％增加至四十％。婚育宅提供新婚兩年內及育有未成年子女的家庭優先入住，育有〇至六歲子女的家庭最長可居住十二年。中央與地方政府合作，預計二〇二五年至二〇二八年合計提供一萬戶婚育宅，也將與企業共同努力，增加婚育住宅數量。

劉世芳表示，將透過修正「建築技術規則」、「都市更新條例」及「危老條例」，將容積獎勵增加的部分做為婚育宅來源，也期盼企業界無償捐贈，目前盤點可推動婚育宅約十七萬戶。

增加人工生殖補助 最快明年上路

政府也規劃增加人工生殖補助。國民健康署表示，新方案預計於明年一月上路，整體經費估每年二十九億，近五千人次可獲得更高額度補助。

國健署婦幼健康組簡任技正胡怡君指出，目前每年約有二萬人次申請並獲得試管嬰兒補助。據資料統計，不少夫妻第一次療程未成功，若持續接受第二次、第三次療程，仍有機會成功懷孕，尤其未滿四十歲族群成功率相對較高，因此規劃將第二、第三次療程最高補助金額提高至與第一次一致。

內政部長劉世芳預告將推動修法，提高容積獎勵做為婚育宅來源，並鼓勵企業無償捐贈，期盼婚育宅的數量在2028年可增至7.6萬戶。（資料照，國家住都中心提供）

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