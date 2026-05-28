少子化對策 總統端出18項大禮包 家庭最高可領285.5萬

賴清德總統昨召開國安高層會議拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，並率府院團隊對外說明18項措施。 （記者田裕華攝）

因應少子化危機，賴清德總統昨召開國安高層會議拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，並率府院團隊對外說明十八項措施。經試算，生育給付十萬元、〇到六歲既有的育兒津貼與幼兒補助卅六萬元，疊加新增的〇到十八歲成長津貼一〇八萬元，再納入人工生殖補助、育嬰留職停薪津貼及托育補助等不同情境，每個孩子從出生到成年，最高可領二八五．五萬元。

各項福利可疊加 能協助2770萬人次

行政院昨推出的十八項策略分為安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓等五面向。行政院秘書長張惇涵說，十八項方案初估將投入近三八〇〇億元、將增加二〇五〇億元預算，各項福利可疊加、將能協助二七七〇萬人次。

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「〇至十八歲成長津貼」分兩階段執行，〇到六歲全額按月領五千元；六至十八歲，一半按月匯給家庭自由運用，另一半則匯入「兒少成長津貼專戶」，由國家「提撥預存」、管理投資，保底二年期定存利率，且免納所得稅，不列入家庭財產；等於成長過程有七十二萬元可自由運用，十八歲時再給孩子一筆至少卅六萬元的「成年禮」。

張惇涵說，現行「〇到六歲國家一起養二．〇」的育兒與托育補助將持續發放，並與未來的〇到十八歲成長津貼疊加，以家長自行照顧一名〇到六歲幼兒為例，原有的五千元育兒津貼、加上五千元成長津貼，等於每月一萬元現金入帳；若送公托或準公托，也能在原有的七千至一萬五千元不等補助上額外加碼。

為了幫媽媽坐月子，未來不論勞保、國保、農保、軍保或軍公教補助，甚至沒社會保險，只要生育本國籍嬰兒，政府一律補足生育給付到每胎十萬元；「人工生殖補助」也祭出階梯式加碼，四十歲以下前三次試管嬰兒補助提升到十五萬元，第四到六次補助六萬元；四十至四十五歲，前三次補助提升至十三萬元，越早用、加碼越多。

張惇涵強調，這十八項方案不只是零到廿二歲的全程支持，更是從「三明治世代」到Z世代的全程支撐，希望達到雙親照顧更平等、勞資關係更平衡的目標，也能獲得超越政黨及全體國人的全力支持。

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