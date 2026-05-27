進度近八成》高雄九如陸橋改建 拚6月通車

目前同盟路一側人行道已完成大部分。（記者王榮祥攝）

串聯綠園道、台鐵美術館站、鼓山車站及輕軌C18鼓山站

高雄這幾天高溫動輒攝氏卅五度，改建中的九如陸橋上仍有工程團隊全力趕工，進度達七十八％，工務局強調六月底通車目標不變，原本延宕的人行道也將一併到位。

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現代化設計跨越愛河 串接三民與鼓山

九如橋橫跨愛河、串接三民區與鼓山區，舊橋建於一九七六年，後因市區鐵路地下化，加上橋樑老舊劣化情況加劇，市府評估後決定拆除舊橋、改建新橋。

經立委李昆澤大力協助，市府分別爭取到中央補助，以總經費四．六億元（中央補助三．六億元、地方自籌一億元）啟動改建工程，另拆除經費由交通部補助九千萬元，前年八月動工。

長70、寬30米 兩側設人行道

新九如橋長約七十公尺、寬約卅公尺，以現代化設計跨越愛河，將中都溼地公園、中都唐榮磚窯廠等兩側景點整合串接；兩側並規劃寬敞人行道，無縫銜接東西兩側交通網絡，並串聯綠園道、台鐵美術館站、鼓山車站及輕軌C18鼓山站。

新橋整體工程原定今年六月完工，今年初卻傳可能延宕，引發地方關切；市議員簡煥宗數度在議會質詢，新工處答詢新九如橋的橋樑主體結構會在今年六月底先通車，但兩側人行道因為變更設計，可能須延到今年底才能完工。

四月間，簡煥宗再度追蹤九如橋工程進度，對於工程現況能否如期在六月底完工感到質疑；新工處則再次掛保證，今年六月底會完工通車。

記者昨中午前往陸橋工區，發現烈日當下，仍有大批人車趕工中，工人透露這些日子大家都很拚，六月底前應該可以完工；新工處昨天下午指出，整體進度達七十八％，目標仍是六月底通車，連同人行道都一次到位。

新九如橋全面趕工，預計今年六月底通車。（記者王榮祥攝）

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