周佳琪執政 屏市未新建活動中心

屏東市長安里、永光里民針對活動中心新建案展開協調會。（立委鍾佳濱服務處提供）

屏東市長安里、永光里民活動中心新建案遲未處理，二十五日立委鍾佳濱邀集相關單位協調，民進黨籍市民代表林仁傑批評「代理市長蓋了七座，但周佳琪市長至今〇座」，屏東市公所則表示，現在正加強舊有活動中心建築的安全性和耐震補強，新建活動中心正依程序辦理中。由於民進黨才剛徵召梁育慈參選屏東市長，因此被視為前哨戰已經展開了，也使得屏東市的選戰開始加溫。

屏東大同段五五三等地號保留給市公所作為里活動中心的時程今年七月止，目前國產署還未收到市公所的撥用計畫，國產署南區分署屏東辦事處林秀娟主任說，該地為機二十用地，原本指定為派出所用地，所以要取消指定用途，再辦理「無妨礙都市計畫證明」。

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代表林仁傑代表指出，程清水代理市長期間蓋了七座，周市長執政四年卻沒有一件活動中心的案子，在施政上顯然有很大的進步空間。

屏東市公所則說明，新建活動中心的撥用計畫正依程序辦理中，既有舊活動中心則加強耐震補強。

立法委員鍾佳濱說，過去程市長在興建活動中心是透過縣市合作，雙方共同籌措經費，甚至積極向中央爭取補助款，希望國產署再予以保留，當場也獲得國產署允諾辦理。

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