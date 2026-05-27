為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    陳瑩提出長照共生之家 卓揆：讓台東成示範區

    2026/05/27 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    立委陳瑩在立院提「公共托育家園」及長照「共生之家」的建議。（陳瑩競選團隊提供）

    立委陳瑩在立院提「公共托育家園」及長照「共生之家」的建議。（陳瑩競選團隊提供）

    立委陳瑩昨在立院總質詢向行政院提出「公共托育家園」及長照「共生之家」兩項具體建議，主張精緻化公共服務。行政院長卓榮泰針對「公共托育家園」議題備詢時表示，以強化托育針對偏鄉提出細部規劃，而合作讓台東作為「共生之家」的示範區。

    精緻化公共托育及長照

    台東目前公私立托嬰中心共有十家，其中九家集中在台東市，僅南迴地區金峰鄉設有一間「洛馨托嬰中心」，其餘鄉鎮則尚無托嬰服務據點。其它縣市已有推行「公共托育家園」小型托嬰模式，四位托育人員照顧十二名嬰幼兒。

    陳瑩表示，台東可善用目前有三十七所國小附設幼兒園閒置空間，設置「公共托育家園」小型托嬰據點，也能減輕家長育兒負擔，讓年輕家庭在地方安心生活。

    卓榮泰表示，在「台灣人口對策新戰略」政策項下，除安心生養（〇到十八歲成長津貼）外，還有「強化托育」的項目，希望廣設托育機構，會針對偏鄉再有一個細部規劃，解決地理環境及分配不均的問題。以國小、幼兒園、托嬰結合，增加師資設備，讓每個地區基本量能建構起來，此為「公共托育家園」概念。

    在長照方面，陳瑩提出在日本的「共生之家」模式，由政府租用住宅、公辦民營方式，在社區住宅內照顧五至六位長者，長者不需收住到他處而「在地老化、在地照顧」。卓榮泰答詢時表示，台東若有適當地點，共同合作讓台東成為示範區。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播