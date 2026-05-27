為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹北高鐵站周邊 增設322個機車格

    2026/05/27 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    竹北市在高鐵站周邊，增設了322個機車格。 （竹北市公所提供）

    竹北市在高鐵站周邊，增設了322個機車格。 （竹北市公所提供）

    高鐵新竹站周邊機車位一位難求，有些佔用人行道、或把車塞在停車場的出車道上。竹北市長鄭朝方認為這樣有礙竹北市容，所以邀請縣府等權責或相關單位、里長共同會勘，還「越俎代庖」，以「汽車讓格機車」，配套「汽車轉停」周邊三公有停車場法，增設出了三二二格機車車位，想要解決亂象。

    鄭朝方說，高鐵新竹站是新竹科技城的重要門戶，旅運量高居全線第五名，尖峰時段的通勤吞吐量更衝上全線第三高。然而站外卻長期因機車格嚴重不足，導致車輛擠佔人行道、硬塞出車道等，用路人寸步難行，也影響旅客對竹北的第一印象。

    然而周邊的P5（高鐵停2）、停6停車場，使用率雖高，但還沒滿載；另個P1（高鐵停9）停車場使用率卻僅三、四成，有充足空間可容納汽車。所以他會同縣府等會勘後決定越俎代庖，把復興二路與復興三路的路肩汽車格，跟水圳公園西北側、西南側旁的共四十八格改劃為機車格，釋出三二二個機車停車位，其中二六〇個收費格、五十四個免費以及八個是身障機車位，也因機車位的新增，讓原本受阻的人行道，得以重新還給行人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播