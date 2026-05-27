竹市兒探館停擺4年 要花上億轉型科教館

新竹市長高虹安要將停擺四年的兒探館，再花上億轉型為科教館。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安昨宣稱，要將停擺近四年的兒童探索館（簡稱兒探館）再花上億元轉型為科學教育館，引發綠營議員抨擊，多名市議員認為，市民在意的不是改名字，而是等這麼多年、花更多預算後，跟原來兒探館功能一樣，市民要的建設不是改名字，也不是選舉到了喊口號，而是何時能真正使用。

議員：市民不在意名稱 是何時能真正使用

議員曾資程酸高虹安團隊只要做不好，不會做就推給前市府，如果無心也沒有能力推動市政建設，與其抱怨及不會做，就讓民進黨提名的市長參選人莊競程來做！議員楊玲宜更酸，早在二〇二三年五月兒童探索館就完成八十五％的工程，當時高虹安還率隊考察，如今三年過去仍是一場空。

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高虹安：目前進行細部設計規劃 7月發包

高虹安昨提到，兒探館將轉型科教館，目前進行細部設計規劃，預計七月發包，期望二〇二八年完工。未來科教館會成為教育性、互動性與娛樂性的科學學習基地。

劉彥伶：科教館與兒探館內容規劃都一樣

議員劉彥伶說，從市府公布的內容，包括特展空間、實驗教室、親子互動、餐飲休憩，都與兒探館規劃一樣，市民想問的是科教館是到底增加哪些過去沒有的核心功能，不是只換了名稱與包裝。尤其投入更多時間與預算後，到底增加什麼？何時可完工啟用？

鄭美娟批選又前提新願景 缺乏實際內容

議員鄭美娟認為，從天燈館到兒探館再到科教館，市民多有「選前又提新願景」的感受。如果只有口號，缺乏實際內容、經費來源與營運模式和時程規劃，市民也擔心是不是又在畫大餅？曾資程批，高虹安一貫手法就是選舉快到了，才開記者會、重新包裝定位。還有白營議員把責任推給前朝，這種執政快四年還在甩鍋的態度，凸顯高虹安團隊缺乏承擔，無城市治理責任感。

新竹市長高虹安要將停擺四年的兒探館，再花上億轉型為科教館。（竹市府提供）。

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