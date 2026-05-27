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    首頁 > 生活

    查獲孳生孑孓 桃園6月起最高罰1.5萬

    2026/05/27 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    六月起民眾未清除積水容器及積水處，若經查獲病媒蚊幼蟲（孑孓），最高罰一萬五千元。（衛生局提供）

    六月起民眾未清除積水容器及積水處，若經查獲病媒蚊幼蟲（孑孓），最高罰一萬五千元。（衛生局提供）

    時序入夏，是登革熱疫情好發季節，桃園市政府為防堵登革熱在社區擴散，公告「桃園市防止病媒蚊孳生，預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症之孳生源清除防疫措施」，六月一日起，民眾如未主動清除積水容器及積水處，經查獲孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），將依傳染病防治法裁處，最高開罰一萬五千元。

    衛生局疾病管制科長薛惠文表示，今年截至五月廿五日，國內累計六十四例登革熱確診病例，旅遊史以印尼十九例、馬爾地夫十四例為多，其中，桃園市累計九例境外移入病例，旅遊史則以菲律賓三例及越南兩例居多。

    薛惠文說，上週台灣南部已出現本土登革熱病例，顯示國內社區傳播風險升高，隨著氣候炎熱及梅雨季降雨增加，加上國際交流頻繁，疫情傳播風險不容忽視，登革熱主要透過埃及斑蚊、白線斑蚊叮咬傳播，病媒蚊常孳生於花盆底盤、水桶、廢棄輪胎、菜園儲水桶等積水容器，近期降雨頻繁，雨後若未即時清除積水，容易造成病媒蚊大量孳生。

    薛強調，清除孳生源是預防登革熱最根本且有效的方法，市府已公告孳生源清除防疫措施，六月一日起，民眾如未主動清除積水容器及積水處，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，將依傳染病防治法裁罰三千元至一萬五千元，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，定期巡檢住家內外環境，雨後立即清除積水容器，降低社區疫情傳播風險。

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