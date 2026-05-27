西濱快改善平交路口 後龍段高架化動土

台六十一線後龍段平交路口高架化，昨由交通部長陳世凱（前）、苗栗縣長鍾東錦等主持動土。（記者蔡政珉攝）

交通部公路局昨日於苗栗縣後龍鎮舉行「台六十一線西濱快速道路平交路口改善計畫—苗栗段動土典禮」，此次動土為全案「第五標」後龍鎮路段，長度約兩公里多，交通部長陳世凱、苗栗縣長鍾東錦及地方民代均出席，共同見證西濱快速道路邁向高架化的重要里程碑，預計於二〇二九年完工。

陳世凱指出，台六十一線過去因順應地方民意採平面設計，通車後因交織路口多，反而影響在地鄉親的安全與車流順暢。為此，中央斥資四百多億元，將新北至苗栗路段全面高架化。整體計畫共分為五個標案，其中第三、四（竹南鎮路段）、五標皆位於苗栗縣境內，改善經費達兩百六十一億元。

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陳世凱說，昨天動工的第五標斥資約三十六．五五億元，預計將全面改建為高架橋，並規劃行人庇護島，屆時主線高架化後，車流將無須停等紅燈，徹底分離快速公路與地方車流，大幅降低事故風險並提升聯外交通便利性。至於地方爭取的房裡交流道，交通部已經核定，正綜合規劃中，一定會加速來完成苗栗縣民的期待。

鍾東錦除感謝中央鼎力支持，也向交通部爭取另一條交通要道、後龍鎮「台七十二線連接西濱」工程案；鍾東錦強調，該工程對地方極為關鍵，完工後可串聯西濱與國道一號，讓苗栗交通更便利。目前雖有部分鄉親反對，但他拜託後龍鎮長謝清輝、議長李文斌及在地議員，與反對居民溝通，期盼交通部能盡快定案、早日接通，共同促成苗栗交通與經濟的繁榮。

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