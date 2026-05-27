日月潭自行車道文武廟段 高架改善完成

日月潭自行車道文武廟年梯路段透過高架化串聯兩端車道（上層），並開闢通道銜接至原本的年梯步道（下層）。（日管處提供）

日月潭自行車道位在文武廟的年梯路段，過去因坡度過大，遊客必須下車牽車，騎行「卡卡」影響自行車體驗，日月潭風景區管理處為此投入二千萬元，透過「高架化」打通斷點，讓單車騎士一路順騎，自在享受全球十大最美自行車道。

日管處表示，潭區自行車道九龍口至松柏崙路段，位在文武廟年梯有一處陡坡斷點，一邊是大斜坡，另一邊則是階梯必須牽行通過，影響騎乘舒適感，且下車牽行時，也因當地沒有眺景平台，以致遊客牽完車，無法順便休憩賞景。

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為解決該處自行車道斷點，經投入二千萬元經費，以及十個月的施工改善，透過高架化工程串聯兩端自行車道，以及汰換、加固沿線護欄，以降低雨天濕滑風險，並開闢通道銜接至原本的年梯步道，兼顧單車族與步行者需求。

日管處也說，除了打通斷點外，還在高架化自行車道增設觀景平台，打造全新打卡亮點，修剪遮蔽視線的雜木，讓遊客歇息時都能飽覽日月潭湖光山色，以及潭區的綠意與幽靜，並提醒騎單車經過該路段時，仍應減速慢行，以維自身與其他行人安全。

日月潭自行車道透過高架化打通文武廟斷點，還增設觀景平台，讓單車遊客能順道賞景。（日管處提供）

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