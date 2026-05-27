六腳蒜糖東側倉庫活化 打造銷售平台

蒜頭糖廠蔗埕文化園區東側倉庫由廠商打造成具異國風情的空間。（記者林宜樟攝）

嘉義縣政府活化六腳鄉蒜頭糖廠蔗埕文化園區東側倉庫，自二〇二〇年起招商，歷經多次流標，調整招商內容後，去年由克里薩斯生技公司得標，規劃打造在地農特產品銷售平台、異國風情服飾體驗、特色咖啡及茶品區等，目前正裝修及漏水修繕，預計年底完工試營運。

蔗埕文化園區東側倉庫由縣府文化觀光局於二〇二〇年進行全區招商，招商範圍約一〇六〇坪，且建物需裝修投資，每年須負擔土地租金及權利金等費用，致招商不易。

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去年改採兩單元分棟招商，經評選由克里薩斯生技公司得標，六棟倉庫營運委託期限九年，含裝修期一年，經評定營運績效良好，得再申請續約一次九年，包含土地租金及固定與變動權利金，縣府每年收入約五二〇萬元。

文觀局表示，六棟倉庫已於去年九月辦理點交，正進行裝修，原訂九月底試營運，因廠商反映建物漏水及白蟻蛀蝕等嚴重問題，展延三個月，預計年底完工試營運。

此外，斥資四．四億元興建的民雄市場多功能大樓將於九月啟用，全新攤位區讓舊市場攤商進駐，逾百年歷史的舊市場面臨拆除。鄉長林于玲表示，舊市場現有木構與鋼構混合結構有安全隱憂，硬體會改建，但歷史的記憶，不會被一併拆除。

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