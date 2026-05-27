水上國中籃球隊 8人座車擠15人

水上國中籃球隊車輛嚴重超載。（詹琬蓁提供）

嘉義縣去年接連發生忠和、民和國中棒球隊外出比賽發生車禍造成多人輕重傷，凸顯交通安全問題。昨天縣議員詹琬蓁總質詢，批縣府未記取先前慘痛經驗，前天水上國中籃球隊一輛八人座廂型車共擠了十五人，最後一排甚至只能半蹲著坐，違規超載上路，罔顧師生安全，要求相關單位查辦檢討。

最後一排半蹲 教育處追究責任

縣府教育處回應表示，水上國中因另一輛公務車輛維修，才出現這種便宜行事狀況，前天下午三點多教練帶著球員共搭乘這輛廂型車前往朴子市觀摩賽事，未依安全規範執行，經查嚴重違反交通法規，將追究相關人員責任。

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詹琬蓁說，前天接獲民眾反映，在台八十二線東西向快速道路目擊水上國中籃球隊廂型車教練與球員「擠得像沙丁魚」，球員分三排乘坐，甚至最後一排只能半蹲著坐，讓民眾不禁質疑學校是不是經費不夠？縣府難道沒有記取之前的車禍教訓？怎麼還有這種事發生？

翁章梁表示，教育處在去年兩件棒球隊車禍後，均要求學校到外縣市比賽，請租車由專任駕駛載送；車輛載送人數有法律規定，違規超載部分，由警方調查處理。

教育處長李美華說，已三令五申要求學校注意交通安全，得知此事非常痛心，要求水上國中校長提出報告，說明事件發生原因經過，並將追究相關責任。

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