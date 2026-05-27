北港高中轉型 增觀光、室內設計科

北港高中轉型宣布新增觀光事業科、室內空間設計科，今年開始招生。（記者黃淑莉攝）

AI熱潮、少子化衝擊，雲林北港高中停招國貿科，新增觀光事業科和室內空間設計科，從一一五學年度開始招生，校方昨天與北港在地飯店業者簽訂合作備忘錄，透過產學合作提供學生實習場域及業師授課等。

北港高中校長江耀淇表示，學校每年招生名額為三百人，實際報到約二百人，約招生六成多，報到率最高是普通科，其次商經科、資處科及應用英語科，國貿科最差，由於同質性高，面臨少子化及AI熱潮，學校一定要轉型，否則將招不到學生，學校會收起來。

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江耀淇指出，因應地方推動觀光、地方創生，需要有專業人力，國貿科停招，經過校務會議討論後，決議新增觀光事業科、室內空間設計科，其中觀光事業科除著重飯店管理、領隊導覽等相關課程，也會與校本課程烘培課結合，加強烘焙課程，持續強化北港大餅知室內空間設計科部分，另外AI可以繪圖，但也要有空間設計能力的人去操作，學校會以木工裝潢做為特色課程，建置木工教室來推動。

雲林縣副縣長陳璧君表示，北港高中新增這兩科精準切中地方發展需求，縣府會全力支持學校發展，無論是觀光活動合作、地方空間改造計畫，都期盼能讓這群在地的學子「在地就學、在地就業、繁榮在地」。

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