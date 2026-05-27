鎮東國小浪花小后 徐微涵奪9金5銀

斗六市鎮東國小游泳女將徐微涵在全國小學游泳錦標賽奪五金五銀。（鎮東國小提供）

雲林縣斗六鎮東國小游泳隊在全國賽及縣賽表現優異，尤其二年級學生徐微涵橫掃全國小學游泳錦標賽，奪得五金五銀；春季縣長盃則連奪四金且都破大會紀錄。

上個月初全國小學游泳錦標賽，徐微涵成為全場焦點，在女子低年級組奪得五十公尺、一百公尺、二百公尺自由式及一百公尺蛙式、一百公尺仰式金牌，另在蝶式與混合式中也獲得五面銀牌。

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姿勢、體力優異 與高年級一起訓練

上週的春季縣長盃比賽，徐微涵也在五十公尺自由式、五十公尺仰式、五十公尺蛙式及二百公尺自由式接力奪金，且都破大會紀錄。

不到兩個月拿了九金五銀，鎮東國小游泳隊教練王健玟表示，徐微涵一年級就加入游泳隊，年紀小、個子嬌小，但游泳姿勢、體力都很優異，訓練時展現出的實力、專注度都是超齡表現，為磨練她心理素質與技術，安排她與高年級學長姊一起訓練，她不因年紀小而做得比別人少，甚至常超越學姊。

王健玟指出，熱愛游泳、不怕苦且樂在其中，是微涵能進步神速關鍵，而且面對各種賽事都能不慌亂、不緊張，穩定發揮實力，在比賽中奪得佳績。微涵從愛玩的小女娃到全國冠軍，除了天賦，背後是她無數次早起練習、反覆練換氣、刻苦累積。

除有天賦 也是無數次練習刻苦累積

對於自己接連在全國賽、縣賽中表現優異「穿金又戴銀」，微涵笑得開心，她表示，自己從幼兒園中班就學游泳，喜歡玩水、喜歡在水裡的感覺，教練說她水性很好、學得很快，就越游越有成就感。

鎮東國小校長張美琳指出，全校師生都為這名「浪花小后」的亮眼表現感到與有榮焉，也期待她在未來的體壇路上能繼續破浪前行、再創佳績。

徐微涵與教練王健玟合影。（鎮東國小提供）

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