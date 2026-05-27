為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鎮東國小浪花小后 徐微涵奪9金5銀

    2026/05/27 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六市鎮東國小游泳女將徐微涵在全國小學游泳錦標賽奪五金五銀。（鎮東國小提供）

    斗六市鎮東國小游泳女將徐微涵在全國小學游泳錦標賽奪五金五銀。（鎮東國小提供）

    雲林縣斗六鎮東國小游泳隊在全國賽及縣賽表現優異，尤其二年級學生徐微涵橫掃全國小學游泳錦標賽，奪得五金五銀；春季縣長盃則連奪四金且都破大會紀錄。

    上個月初全國小學游泳錦標賽，徐微涵成為全場焦點，在女子低年級組奪得五十公尺、一百公尺、二百公尺自由式及一百公尺蛙式、一百公尺仰式金牌，另在蝶式與混合式中也獲得五面銀牌。

    姿勢、體力優異 與高年級一起訓練

    上週的春季縣長盃比賽，徐微涵也在五十公尺自由式、五十公尺仰式、五十公尺蛙式及二百公尺自由式接力奪金，且都破大會紀錄。

    不到兩個月拿了九金五銀，鎮東國小游泳隊教練王健玟表示，徐微涵一年級就加入游泳隊，年紀小、個子嬌小，但游泳姿勢、體力都很優異，訓練時展現出的實力、專注度都是超齡表現，為磨練她心理素質與技術，安排她與高年級學長姊一起訓練，她不因年紀小而做得比別人少，甚至常超越學姊。

    王健玟指出，熱愛游泳、不怕苦且樂在其中，是微涵能進步神速關鍵，而且面對各種賽事都能不慌亂、不緊張，穩定發揮實力，在比賽中奪得佳績。微涵從愛玩的小女娃到全國冠軍，除了天賦，背後是她無數次早起練習、反覆練換氣、刻苦累積。

    除有天賦 也是無數次練習刻苦累積

    對於自己接連在全國賽、縣賽中表現優異「穿金又戴銀」，微涵笑得開心，她表示，自己從幼兒園中班就學游泳，喜歡玩水、喜歡在水裡的感覺，教練說她水性很好、學得很快，就越游越有成就感。

    鎮東國小校長張美琳指出，全校師生都為這名「浪花小后」的亮眼表現感到與有榮焉，也期待她在未來的體壇路上能繼續破浪前行、再創佳績。

    徐微涵與教練王健玟合影。（鎮東國小提供）

    徐微涵與教練王健玟合影。（鎮東國小提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播