《肩負山區醫療》陳亭妃籲中央 提升台南醫院新化分院醫護量能

立委陳亭妃在新化分院舉辦醫療升級座談會，希望中央資源挹注，讓鄉親獲得更好的醫療品質。（記者吳俊鋒攝）

月門診量逾8千人次 2年來增逾3成 將向衛福部爭取經費 照護偏鄉民眾

衛生福利部台南醫院新化分院肩負山區醫療服務重任，在醫護團隊努力下，兩年來門診量增加逾三成，但一樣面臨醫護人力不足的問題，尤其救治老人中風的腦神經科，目前也沒有醫師願意進駐，地方深感無奈，立委陳亭妃昨天會勘要求中央挹注更多資源，提高服務品質，且全力攬才，並提高誘因留住醫護，讓偏鄉民眾也能就近獲得完善的醫療照護。

請繼續往下閱讀...

腦神經科、急診 缺醫師進駐

新化分院服務範圍甚廣，南達關廟，東可延伸至嘉義中埔，陳亭妃昨天邀集衛福部、市府衛生局等舉辦醫療服務升級座談會，各界踴躍出席，反映地方意見，針對醫療服務、設備更新，以及護理人力增補，還有急、門診空間擴充等議題進行討論。

針對基層心聲，新化分院長張耀仁提到，在熱心企業贊助下，以提供獎學金的方式，鼓勵在地學子就讀護理系，未來可以就近服務，今年已有首批畢業生，希望協助紓解人力不足的窘境；目前電腦斷層掃描已是先進的一二八切，X光機也正換新中，設備規格陸續提升中，帶給鄉供更好的醫療服務。

規劃增建 研議專案處理地目

張耀仁說，較為欠缺的急診醫師，雖然開出與市區相等的待遇，仍找不到有意願者，至於高齡化的山區，重要的老人中風等病症，原有腦神經科醫師也去職，全力招募中；目前該院平均每個月門診量逾八千人次，比起兩年前的六千人次，明顯提升，未來也將強化地方互動，了解相關需求。

另外，新化分院正規劃增建新的空間，但醫療園區內竟有部分農牧用地，嚴重影響推動進度，陳亭妃將邀市府都發局研議以專案方式處理地目問題，並進一步向衛福部爭取所需經費，擴大醫療服務量能。

陳：讓當地居民免到市區看病

陳亭妃認為，面對高齡化與偏鄉人口需求增加，新化分院醫療量能仍有提升空間，包含急重症的初步診治、癌症的早期篩檢、設備數位化更新，以及改善整體環境等；請院方提列軟硬體提升的所需經費，會全力爭取，讓當地居民可以獲得完善醫療照護，不必再「捨近求遠」，奔波到市區看病。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法