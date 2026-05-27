三峽78歲翁開車衝撞釀3童亡 運安會調查報告促強化高齡換照體檢

去年五月新北三峽七十八歲余姓民眾高齡駕駛衝撞釀3童亡，運安會昨公布調查報告，建議交通部公路局強化高齡換照體格檢查與認知測驗。（資料照）

去年五月新北三峽七十八歲余姓民眾高齡駕駛失控，沿途衝撞自行車、機車與數名行人，造成三名學童死亡、十二人受傷，最後余男也傷重死亡，震驚全國；國家運輸安全調查委員會昨天公布調查報告，並建議交通部公路局強化高齡換照體格檢查與認知測驗。

交通部表示，五月卅一日起推出高齡換照新制，原七十五歲高齡駕駛降至七十歲，經體檢合格並完成道安講習後換照，效期到七十五歲；七十五歲後，須通過認知功能測驗或提出無失智症證明才可換照，其後每三年換發一次。

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報告揭高血糖症 恐使認知功能下降

運安會調查報告指出，當時余男開車時出現轉彎過度轉向，油門、煞車踏板踩踏力道不當、時機不正確等情況，整輛車因此失控，釀成重大車禍。

去年此一震驚全國事件發生時，有人臆測余男可能患「路怒症」發作，昨天運安會調查報告沒有明確說明余男有何疾病，但特別提及「高血糖症」可能會增加駕車時疲憊、頭暈情況，降低操作表現，且長期高血糖或血糖控制不佳會使認知功能下降。

運安會建議公路局，強化非職業駕駛人高齡換照體格檢查，與認知測驗相關法規與評估機制，以有效識別不具安全駕駛能力的高齡駕駛人。

針對運安會建議，公路局監理組長吳季娟表示，今年四月邀請台灣職能治療學會等醫學會討論，包括七十五歲以上駕駛人換領駕照登記書新增自我評估並切結簽名，供醫師審查，並滾動檢討認知測驗等作法。

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