今年1至4月TPASS常客優惠回饋 開放兌領

即日起可開始兌領今年一月至四月的「TPASS」常客優惠。（資料照）

卡了至少三個月！行政院通勤月票「TPASS」預算先前因總預算案被藍白拒審，回饋金遲未發放，交通部長陳世凱六日表示，待完成相關行政程序後，預計廿五日撥補入卡。悠遊卡公司昨天公告，符合資格者，即起可開始兌領今年一月至四月的「TPASS」常客優惠與年滿七十歲自願繳回駕照乘車回饋。

公路局統計，「TPASS」公共運輸常客優惠去年二月起推行至今年四月底，已有五十二．六萬人完成記名登錄。今年前四個月累計總回饋金額達三八五七．四萬元。另外，年滿七十歲自願繳回駕照的長者所推出的五十％乘車回饋，一月至四月吸引約六千九百人參加、累計回饋達九十四．九萬元。

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長輩繳回駕照乘車回饋也可領取

悠遊卡公司提醒，即起可持原登錄活動的悠遊卡，前往四大超商及美廉社靠卡領取回饋金，或至台北捷運悠遊卡加值機靠卡領取回饋金。用超級悠遊卡（二代卡）登錄活動者，開啟手機上的「悠遊付」APP，進入「悠遊卡加值機」，將卡片輕靠於手機背面上方感應，即可快速領取回饋金。

另，公路局元旦起推出年滿七十歲以上自願繳回駕駛執照的長者，可申請為期兩年、每月最高一千五百元的「TPASS」乘車回饋，持敬老愛心卡並以儲值金搭乘計程車、公路或國道客運、市區公車、台鐵、捷運、公共自行車等扣款，可享五十％回饋，次月廿五日至超商櫃台靠卡領取。

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