為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今年1至4月TPASS常客優惠回饋 開放兌領

    2026/05/27 05:30 記者董冠怡／台北報導
    即日起可開始兌領今年一月至四月的「TPASS」常客優惠。（資料照）

    即日起可開始兌領今年一月至四月的「TPASS」常客優惠。（資料照）

    卡了至少三個月！行政院通勤月票「TPASS」預算先前因總預算案被藍白拒審，回饋金遲未發放，交通部長陳世凱六日表示，待完成相關行政程序後，預計廿五日撥補入卡。悠遊卡公司昨天公告，符合資格者，即起可開始兌領今年一月至四月的「TPASS」常客優惠與年滿七十歲自願繳回駕照乘車回饋。

    公路局統計，「TPASS」公共運輸常客優惠去年二月起推行至今年四月底，已有五十二．六萬人完成記名登錄。今年前四個月累計總回饋金額達三八五七．四萬元。另外，年滿七十歲自願繳回駕照的長者所推出的五十％乘車回饋，一月至四月吸引約六千九百人參加、累計回饋達九十四．九萬元。

    長輩繳回駕照乘車回饋也可領取

    悠遊卡公司提醒，即起可持原登錄活動的悠遊卡，前往四大超商及美廉社靠卡領取回饋金，或至台北捷運悠遊卡加值機靠卡領取回饋金。用超級悠遊卡（二代卡）登錄活動者，開啟手機上的「悠遊付」APP，進入「悠遊卡加值機」，將卡片輕靠於手機背面上方感應，即可快速領取回饋金。

    另，公路局元旦起推出年滿七十歲以上自願繳回駕駛執照的長者，可申請為期兩年、每月最高一千五百元的「TPASS」乘車回饋，持敬老愛心卡並以儲值金搭乘計程車、公路或國道客運、市區公車、台鐵、捷運、公共自行車等扣款，可享五十％回饋，次月廿五日至超商櫃台靠卡領取。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播