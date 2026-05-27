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    首頁 > 生活

    爆發伊波拉疫情、旅遊警示升級紅色 外交部：暫勿前往剛果民主、烏干達

    2026/05/27 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    剛果民主共和國及烏干達近期爆發伊波拉病毒感染疫情，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良26日表示，外交部已將兩國旅遊警示調整為「紅色：儘速離境」，建議國人暫勿前往。（資料照）

    剛果民主共和國及烏干達近期爆發伊波拉病毒感染疫情，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良26日表示，外交部已將兩國旅遊警示調整為「紅色：儘速離境」，建議國人暫勿前往。（資料照）

    剛果民主共和國及烏干達近期爆發伊波拉病毒感染疫情，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良昨日表示，外交部已將兩國旅遊警示提升為「紅色：儘速離境」，建議國人暫勿前往，外交部將密切注意疫情發展，並配合衛福部最新防疫措施以隨時因應。

    衛福部疾管署已於十七日公布最新資訊，將剛果民主共和國及烏干達旅遊疫情的建議等級提升至第二級「注意」階段。顏嘉良表示，外交部與疾管署保持密切聯繫，掌握情勢動態，也立即更新剛果民主共和國及烏干達「國外旅遊警示分級表」警示說明，目前兩國旅遊警示皆為「紅色：儘速離境」，建議國人暫勿前往。轄管兩國的駐外館處也在社群媒體公告疫情資訊，提醒國人注意。

    顏嘉良指出，我國也注意到非洲聯盟所屬的非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）在本月廿三日將安哥拉、蒲隆地、中非共和國、剛果共和國、衣索比亞、肯亞、盧安達、南蘇丹、坦尚尼亞、尚比亞等十國列為伊波拉疫情高風險國家，外交部因此更新相關國家的旅遊警示，提醒國人注意。

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